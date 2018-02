Sir Nicholas Winton, salvatorul de copii

« Alte stiri din categoria Caleidoscop

În timpul unei vizite în Cehoslovacia, Nicholas Winton a salvat sute din calea războiului ce ameninţa ţara.

În 1939, un broker britanic pe nume Nicholas Winton a salvat 669 de copii cehi de la tragica soartă ce urma să-i trimită în lagărele de concentrare naziste. Timp de 50 de ani realizările acestuia au fost necunoscute şi majoritatea copiilor pe care i-a salvat nu ştiau cui datorează viaţa.

Nicholas nu i-a spus nici măcar soţiei sale, Greta, ce rol a avut în cel de-al Doilea Război Mondial. După câteva zeci de ani soţia a găsit în podul casei o servietă veche din piele, în interiorul căreia a descoperit o listă cu numele copiilor şi scrisori pentru aceştia de la părinţii lor. Astfel povestea eroului a ieşit la lumină.

Părinţi disperaţi pentru a-şi salva copiii

Pe când avea doar 30 de ani, Nicholas Winton, funcţionar la bursa din Londra, vizitează Praga la invitaţia unui prieten din Ambasada Britanică. Era finalul anului 1938. Când a ajuns în Praga, echipa britanică, care lucra într-o tabără de refugiaţi, proaspăt înfiinţată, l-a rugat pe Nicholas să le ofere o mână de ajutor.

În acel moment ceva se schimbase în sufletul lui Nicholas. A stat aproape două luni în Praga, timp în care a devenit tot mai îngrijorat şi alarmat de numărul mare de refugiaţi ce fugeau din calea unei iminente invazii naziste. Acesta şi-a dat seama că există un pericol imens care avansează pe zi ce trece şi a decis să facă tot posibilul ca să salveze cât mai mulţi copii, majoritatea evrei, din calea distructivei forţe naziste.

„Îmi aduc aminte că echipele se ocupau de cei bătrâni care aveau mai multă nevoie de ajutor, iar ceilalţi mi se plângeau că nimeni nu face nimic pentru copii”, a declarat Nicholas Winton în cadrul unui interviu.

Astfel, din dorinţa de a ajuta, Nicholas a deschis un birou în sufrageria sa din hotelul în care era cazat, din Piaţa Wenceslas din Praga. Veştile cu privire la „Englezul din Piaţa Wenceslas” au început să circule prin Praga şi sute de părinţi au dat buzna la hotel pentru a-l convinge să le pună copiii pe listă. Erau disperaţi ca să-i scoată din ţară înainte ca naziştii să o invadeze.

„Părea o situaţie fără speranţă. Fiecare grup de părinţi simţea că situaţia lor era cea mai urgentă”, spune Winton.

Cu toate acestea, el a reuşit să pună bazele organizaţiei Czech Kindertransport din Praga, la începutul anului 1939, înainte de a se întoarce la Londra pentru a se ocupa de formalităţile necesare transportului de copii.

Demersuri continuate la Londra

Întors la Londra, Winton a început să pregătească tot ce ţinea de transportul copiilor afară din ţară, în colaborare cu Comitetul Britanic al Refugiaţilor din Cehoslovacia şi Agenţia de Turism Cehoslovacă, Cedok.

Lucrând zi şi noapte, a reuşit să convingă Ministerul de Interne să permită copiilor să fie aduşi în ţară. Pentru fiecare copil, trebuia să găsească un părinte adoptiv şi o garanţie de 50 de lire, adică o mică avere pentru acele vremuri. De asemenea a fost nevoit să strângă bani pentru a plăti inclusiv transportul copiilor, în cazurile în care părinţii biologici nu ar fi reuşit să le acopere costurile.

Timp de nouă luni în care războiul se apropia din ce în ce mai mult, Nicholas Winton a reuşit să aranjeze plecarea a 669 de copii în opt trenuri, de la Praga la Londra. Cel de-al nouălea transport urma să plece din Praga în data de 3 septembrie 1939, ziua în care Marea Britanie a intrat în război.

După câteva ore de la anunţ, trenul a dispărut. Niciunul dintre cei 250 de copii nu au mai fost văzuţi niciodată.

„Am avut 250 de familii care aşteptau pe strada Liverpool în acea zi, dar în zadar. Dacă trenul ar fi plecat cu o zi mai devreme, ar fi reuşit. Nu am mai auzit nimic despre acei copii niciodată. E un sentiment îngrozitor”, a mai spus Nicholas Winton.

Nicholas nu a uitat niciodată imaginea copiilor epuizaţi ce coborau în gara din Londra. Purtau la gât etichete cu numele lor şi unul câte unul, erau luaţi de familiile adoptive, care le ofereau o nouă casă, protejându-i de iminentul genocid din Cehoslovacia.

Winton, cel care le-a dat acestor copii darul vieţii, îi privea supraveghindu-i de la distanţă.

Film realizat de unul dintre copiii salvaţi

Vera Gissing, unul dintre copiii salvaţi de Winton, a scris biografia acestuia şi scriptul filmului „Power of Humanity/Puterea Umanităţii”. Vera Gissing a declarat că Winton a salvat o mare partea dintre copiii evrei din generaţia ei. Foarte puţini au fost aceia care şi-am mai întâlnit vreodată părinţii. Majoritatea au murit în lagăre de concentrare: „Şi noi am fi murit alături de ei…”, a declarat Vera.

În septembrie 2001, Nicholas Winton a fost invitatul de onoare de la lansarea filmului în Praga. Acesta a fost invitat la cină de către preşedintele ceh, Vaclav Havel. Peste 250 de oameni dintre cei 664, câţi a salvat, au fost prezenţi la eveniment. Biografia lui Nicholas Winton şi Generaţia Salvată, scrisă de Muriel Emmanuel şi Vera Gissing, a fost publicată în noiembrie 2001.

Fapte răsplătite cu numeroase premii

Winton a vorbeit cu modestie despre faptele sale spunând că nu a făcut nimic special. „Eu doar am văzut ceea ce se petrecea şi am făcut tot ce am putut ca să ajut”. Cu toate astea, Vera Gissing spune „îi datorez viaţa mea, a copiilor mei şi a nepoţilor mei. Am fost norocoasă să pot pleca din ţară şi momentul în care am avut şansa de a-i mulţumi lui Nicky pentru ceea ce a făcut, a fost cel mai preţios moment din viaţa mea”.

Nicholas Winton a locuit în Maidenhead, Marea Britanie, iar în 1983 i s-a acordat titlul de Membru al Imperiului Britanic (MBE).

În Cehoslovacia, i s-a acordat titlul de „Libertate pentru Oraşul Praga” şi pe 28 octombrie 1998, preşedintele Republicii Cehe, i-a acordat titlul de „T.G. Marsaryk” în marea ceremonie de la Castelul Hradcany.

În 31 decembrie 2002, i s-a oferit rangul de cavaler, iar pe 9 octombrie 2007, i s-a oferit cea mai înaltă decoraţie militară a Republicii Cehe, Crucea Primei Clase, iar ministrul de Externe Karel Schwarzenberg a oferit suport iniţiativei studenţilor care au colectat peste 32.000 de semnături într-o petiţie, pentru ca lui Nicholas să i se ofere premiul Nobil pentru Pace pentru salvarea copiilor din Cehoslovacia.

Nicholas Winton a murit pe 1 iulie 2015, la 106 ani.