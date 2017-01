Dragnea se plânge de "greaua moştenire"

« Alte stiri din categoria Economic

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că „este foarte posibil” să iniţieze o comisie parlamentară de anchetă în faţa căreia să fie chemaţi fostul premier Dacian Cioloş, fostul ministru de Finanţe, Anca Dragu, fostul ministru al Fondurilor Europene, şeful ANAF şi preşedintele Consiliului Fiscal pentru a da explicaţii în legătură cu rectificarea bugetară din noiembrie 2016. „Ei au estimat pe hârtie, având la bază probabil nişte angajamente scrise din partea unor decidenţi, că veniturile în România la finalul anului 2016, vor creşte cu aproape trei miliarde. Drept pentru care au făcut o rectificare pozitivă. Asta era undeva în 23 noiembrie. 31 decembrie ne arată că veniturile sunt mai mici cu 10 miliarde. Iertaţi-mă, dar asta este total ilegal”, a declarat Liviu Dragnea la România TV.

Liderul PSD a spus că din cauza acelei rectificări bugetare din noiembrie 2016, bugetul pe 2017 va avea cu zece miliarde de lei mai puţin. „Cine a minţit cu aceste date, ceea ce nu s-a mai întâmplat în România, va trebui să plătească. Să vedem şi cum domnul preşedinte de la Consiliul Fiscal a dat aviz, de fapt a certificat că aceste date sunt reale. Suntem în situaţia în care bugetul României pe anul 2017 are o gaură de 10 miliarde de lei pe care sigur că o s-o acoperim, dar aceşti 10 miliarde de lei puteau să se ducă în alte lucruri bune pentru români… Dacă lucrurile se vor adeveri ne vom afla într-o situaţie fără precedent în România”, a mai spus Dragnea.

Aseară, Liviu Dragnea a afirmat că membrii comisiilor de buget-finanţe ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor face o anchetă asupra procedurii şi veridicităţii datelor care au stat la baza celor două rectificări bugetare pozitive ale Guvernului Cioloş. „Conform programării iniţiale la adoptarea bugetului pentru 2016, veniturile erau estimate pe final de an la 231,1 miliarde lei. La sfârşitul anului, veniturile au fost de 221,1 miliarde lei, mai puţin cu 10 miliarde”, a afirmat Dragnea.

În decembrie anul trecut, Liviu Dragnea declara că miliarde de lei au rămas necheltuiţi la guvernul tehnocrat. „În 2016 suntem în situaţia în care 19 miliarde de lei din 38 de miliarde, pe care îi are la dispoziţie guvernul, nu se cheltuie pe investiţii. Miliarde de lei rămân necheltuiţi la guvern. Suntem la deficit bugetar 0,4%, până la 2,5% mai este suficient... Poţi să justifici în orice fel lipsa performanţei, dar dacă stai cu sertarele pline de bani şi spui că nu sunt bani... Sunt miliarde de lei care rămân necheltuiţi”, a spus Dragnea

PSD nu renunţă la programul de guvernare

Afirmaţiile preşedintelui social-democrat sunt puţin hazardate pentru că ele nu iau în calcul toate veniturile realizate în ultima lună a anului. Mai mult, niciun guvern nu a reuşit să realizeze 100% veniturile prognozate, iar rectificările bugetare ale Guvernului Cioloş s-au făcut menţinând deficitul bugetar în limitele agreate la începutul anului sub 2,9,%, mai exact un deficit bugetar de 2,59%. O nerealizare a veniturilor de 10 miliarde, coroborată cu menţinerea sau creşterea cheltuielilor ar fi dus la o creştere a deficitului bugetar cu peste 4,3%, adică acesta ar fi fost de aproximativ 7%, mult peste limitele convenite cu Uniunea Europeană.

De fapt, PSD este deranjat că, având în 2016 venituri de doar 221,5 miliarde de lei, cu un deficit de 2,6% din PIB, Guvernul Grindeanu nu poate să ia în calcul venituri de 253 miliarde de lei în 2017, cu 15% mai mari, aşa cum erau trecute chiar pe prima pagină a prezentării bugetului de către PSD.

Cu toate acestea, Liviu Dragnea a ţinut să precizeze că nu se pune problema ca programul de guvernare al PSD să nu fie implementat. „Programul de guvernare va fi implementat 100%, toate măsurile pe care le-am prezentat vor fi adoptate, resursele financiare sunt identificate. În schimb, asta nu înseamnă că am decis să acoperim nereguli”, a subliniat liderul PSD.

Dacian Cioloş: „Diversiuni şi propagandă”

Fostul premier Dacian Cioloş afirmă că „gaura” în buget invocată de Liviu Dragnea nu există şi acuză PSD că „îşi acoperă nerealizările şi promisiunile mincinoase cu diversiuni şi propagandă”. Cioloş îi transmite un mesaj direct liderului PSD: „Bugetul ţării nu este un sac fără fund şi nici nu poate fi administrat haiduceşte, domnule Liviu Dragnea. Promisiunile dumneavoastră populiste vor fi aplicate pe spatele celor care muncesc cinstit şi plătesc taxe, ne veţi îndatora ţara şi viitorul. Chiar aşa, de ce nu aţi spus în campanie că veţi creşte taxele pentru o parte dintre angajaţi şi aţi făcut acest lucru în a doua şedinţă de Guvern? Confruntat probabil cu câteva cifre şi realităţi ale economiei româneşti pe care eu le tot spun de câteva luni, conştient că nu ştie pe unde să scoată cămaşa ca să acopere financiar promisiunile făcute în campania electorală, domnul Liviu Dragnea face o scamatorie şi anunţă că ar fi găsit, citez, «o gaură de 10miliarde în buget»”.

Fostul premier mai susţine că „pentru orice om cu minime cunoştinţe economice, o astfel de «gaură» ar fi presupus fie venituri mai mici, fie cheltuieli mai mari decât cele prognozate şi, oricum, ar fi trebuit să se regăsească în deficitul bugetar - ceea ce nu este cazul”, a reacţionat Dacian Cioloş.

La rândul său, fostul ministru al Finanţelor, Anca Dragu, a declarat ieri, pentru News.ro, că acuzaţia preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, privind o aşa-numită „gaură în buget” de 10 miliarde de lei este fără temei, în condiţiile în care bugetul a încheiat 2016 cu un deficit de 2,59%, semnificativ sub nivelul programat, deşi în decembrie s-au realizat cheltuieli anticipate cu rambursarea TVA, ce puteau fi lăsate, în mod normal, pentru 2017, ceea ce ar fi majorat cheltuielile bugetare din acest an.

Fostul ministru de Finanţe a explicat că acuzaţia nu are nicio logică. „Bugetul din fiecare an începe de la zero. Se face un cadru macroeconomic, pe baza căruia se estimează veniturile şi cheltuielile. La sfârşitul anului se trage linie şi dacă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, este surplus, dacă sunt mai mici este deficit”, a spus Dragu. Deficitul este finanţat prin împrumuturi, la fel ca toată datoria publică a statului.

Anca Dragu a mai afirmat că este dispusă să dea explicaţii, inclusiv unei comisii parlamentare, despre execuţia bugetară din 2016, deşi ca simplu cetăţean ea nu poate fi obligată să vină în faţa parlamentarilor.

Iohannis cheamă premierul la Cotroceni

Preşedintele Klaus Iohannis a avut o discuţie la telefon cu premierul Sorin Grindeanu, stabilind să se întâlnească mâine după-amiază, la Palatul Cotroceni, discuţiile urmând să se centreze pe bugetul de stat şi pe sustenabilitatea măsurilor anunţate de Cabinet. „Preşedintele României a avut o discuţie telefonică cu premierul Sorin Grindeanu, discuţie în cadrul căreia l-a invitat pe acesta la Palatul Cotroceni pentru o analiză clarificatoare. Această întâlnire va avea loc miercuri după-amiază”, a spus, aseară, purtătorul de cuvânt al şefului statului, Mădălina Dobrovolschi.

Aceasta a precizat că la discuţie va participa şi ministrul de Finanţe, Viorel Ştefan, iar întâlnirea este necesară pentru că există „foarte multe îngrijorări” cu privire la sustenabilitatea măsurilor anunţate de Guvern şi a efectelor acestora asupra economiei. „Preşedintele vrea să afle direct de la premier care sunt planurile Guvernului în legătură cu bugetul pe anului 2017. Este o discuţie necesară, având în vedere îngrijorările privind sustenabilitatea măsurilor anunţate şi a efectelor acestora. Nu este străin de nimeni ce se discută în spaţiul public în ultima perioadă. La nivelul Administraţiei Prezidenţiale există analize serioase, dar şi ca cetăţean de rând există astfel de îngrijorări, bazate pe cifre, pe date, şi ele sunt până la nivelul Administraţiei Prezidenţiale”, a mai arătat purtătorul de cuvânt al preşedintelui.