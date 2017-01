Pensionari scăpaţi de biruri

« Alte stiri din categoria Economic

Klaus Iohannis a promulgat, ieri, Legea prin care se elimină plata CASS pentru toate pensiile, precum şi a impozitului pe venit de 16% pentru pensiile sub 2.000 de lei, transmite News.ro.

Iohannis a anunţat miercuri că va promulga această lege, după o discuţie cu premierul Sorin Grindeanu. „După analiza pe care am făcut-o şi după discuţia pe care am avut-o (n.r. - cu premierul Sorin grindeanu), am decis să promulg această lege în următoarele zile”, a afirmat Klaus Iohannis.

Camera Deputaţilor a adoptat, în 5 ianuarie, în sesiune extraordinară, cu 207 voturi „pentru” şi 29 de voturi „împotrivă”, proiectul de lege prin care se elimină plata CASS pentru toate pensiile, precum şi a impozitului pe venit pentru pensiile sub 2.000 de lei. Guvernul Cioloş nu a susţinut propunerea legislativă, din cauza impactului negativ asupra venitului bugetului de stat consolidat, estimat la 2,2 milioane de lei pentru anul 2017.

Aproape două treimi din pensionari, adică aproximativ 3,1 milioane de persoane, nu vor încasa niciun leu în plus la pensie. Potrivit datelor Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în luna ianuarie 2017 sunt înregistrate 1.286.149 de persoane cu venituri din pensii în cuantum mai mic de 2.000 de lei, care plătesc impozit. Numai că impozit plătesc doar cei care încasează o pensie de peste 1.050 de lei. „Valoarea lunară a impozitului plătit de aceştia este de 62.173.206 lei, reprezentând 53.4% din valoarea lunară totală a impozitului, în sumă de 116.515.131 lei. Impozitul mediu lunar este de 48 lei”, arată Ministerul Muncii.

În prezent, contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 5,5% este datorată pentru partea din pensie care depăşeşte valoarea punctului de pensie, de 917,7 lei, în acest an. Numai că aproximativ 3,1 milioane de pensionari din totalul de 5,1 milioane au pensii de cel mult 930 de lei.

Pensionarii vor primi în plus de la câţiva lei până la 201 lei dacă au pensii de 2.000 de lei brut, caz în care nu vor mai datora CASS de 59 lei şi impozitul de 142 de lei. Pentru o pensie de 1.500 lei brut, creşterea va fi de 98 de lei (32 de lei CASS, 66 de lei impozit pe venit).