Liviu Dragnea, nemulţumit de buget

Ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, a fost criticat dur de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi de premierul Sorin Grindeanu, în cursul discuţiilor de marţi pe tema proiectului de buget pe anul 2017, fiindu-i imputat faptul că nu a respectat prevederile din programul de guvernare al PSD, potrivit unor surse social-democrate. Liderii PSD nu exclud nici remanierea ministrului de Finanţe, însă acest lucru nu ar urma să se întâmple în perioada imediat următoare.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost deranjat, la revenirea din SUA, de forma proiectului de buget pe care Ministerul de Finanţe a publicat-o şi a lansat-o în dezbatere. El i-a imputat ministrului de Finanţe că în proiectul de buget nu sunt cuprinse anumite măsuri promise de PSD, iar alocările unor ministere nu reflectă programul de guvernare al social-democraţilor.

Potrivit unor surse din partid, critici identice au venit şi din partea premierului Sorin Grindeanu.

„Întorcându-ne în ţară, şi eu şi primul-ministru am fost destul de nemulţumiţi constatând că ceea ce am stabilit la plecarea din ţară nu s-a reflectat în proiectul de buget, drept pentru care am stat, eu cu premierul, la discuţii cu ministrul de Finanţe şi cu încă vreo câţiva membri ai cabinetului”, a explicat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a dat asigurări că forma finală a bugetului va prevedea alocarea a 2% din PIB pentru Apărare. El a spus că revizuirea bugetelor va viza atât ministerele, cât şi instituţii guvernamentale. „N-am înţeles de ce a trebuit să se mărească bugetul SRI. N-am primit nici eu, nici premierul răspunsuri serioase, argumentate. N-am înţeles de ce la Administraţia Prezidenţială a fost doar 4% reducerea”, a spus Liviu Dragnea.

Social-democratul a precizat că bugetul va trebui să reflecte conţinutul programului de guvernare.

Potrivit unor surse social-democrate, nu a fost exclusă din discuţii nici remanierea lui Viorel Ştefan, însă acest lucru nu se va întâmpla în acest moment, având în vedere că Executivul abia a fost instalat.

Premierul Sorin Grindeanu a fost ieri la sediul PSD din Băneasa, unde se afla şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi au continuat discuţiile cu miniştrii pe tema bugetului. Anterior sosirii la sediul PSD, cinci membri ai Cabinetului au discutat cu premierul şi cu şeful social-democraţilor.

Proiectul de buget pe anul 2017, prezentat de Ministerul de Finanţe, estimează o creştere economică de 5,2%, revizuită în scădere faţă de programul de guvernare al PSD, care estima 5,5%, iar deficitul este prognozat la 2,9% din PIB de către Guvern, faţă de cele 2,7 procente promise de social-democraţi, în timp ce şi inflaţia este revizuită în creştere. Ministerul Educaţiei primeşte în 2017 mai puţini bani decât în 2016, deşi PSD promitea o creştere, ca şi în cazul Ministerului Apărării.

Bugetul 2017, sprijinit pe patru picioare rupte

Proiectul legii bugetului de stat se bazează pe estimări optimiste, puţin probabile, privind creşterea economică, dar şi privitoare la alţi parametri economici, avertizează economiştii.

Pentru a rotunji în plus capitolul de venituri al bugetului de stat şi pentru a îl minimiza pe cel de cheltuieli, autorii proiectului legii bugetului de stat au îmbrăţişat o perspectivă optimistă asupra evoluţiei economiei în acest an.

1. O creştere economică imposibilă

Prima prezumţie priveşte creşterea economică din 2017. Guvernanţii au luat în calcul o creştere de 5,2% din PIB, potrivit Raportului privind situaţia macroeconomică pe anul 2017 şi proiecţia acesteia pe anii 2018-2020, publicat luni pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. PIB-ul estimat pe 2015 este de 815 miliarde lei, în creştere nominală cu 7,5% faţă de PIB-ul estimat în 2016 de 758 miliarde lei.

„Evident că sunt câteva estimări foarte optimiste, dar ne puteam aştepta la acestea căci în programul prin care PSD a câştigat alegerile figurau nişte cifre de felul acesta”, spune economistul Aurelian Dochia.

2. Fondurile UE, înmulţite cu trei

Un alt capitol unde pot fi întâlnite abordări optimiste priveşte intrările din fonduri UE. Ar fi aceeaşi greşeală cu cea făcută în luna noiembrie de fostul Guvern Cioloş. Acum se estimează că vor intra de trei ori mai mulţi bani decât au fost traşi de la Comisia Europeană anul trecut.

„Există previziuni foarte optimiste privind atragerea fondurilor UE, o creştere de trei ori faţă de anul trecut. Iarăşi este puţin probabil având în vedere experienţă pe care o avem de mai mulţi ani încoace când niciodată nu au fost atinse astfel de ţinte optimiste”, spune economistul

Lipsa absorbţiei fondurilor UE a fost la finele anului trecut principalul motiv pentru care a apărut o diferenţă de zece miliarde de lei între capitolul de venituri al rectificării bugetare din noiembrie şi execuţia bugetară pe întregul an.

3. Venituri în PIB, mai mari decât în 2016

Tot eronată, în sensul umflării veniturilor, este şi estimarea Guvernului că ponderea veniturilor bugetare în PIB va fi în acest an de 31,2% din PIB. Anul trecut nu s-a atins nici măcar nivelul de 30%. Riscul este ca ponderea veniturilor în PIB să fie în 2017 identică cu cea de anul trecut.

„Încasările bugetare ar putea să fie oarecum exagerate, bazate pe prezumţii optimiste privind creşterea consumului a TVA. Este o discuţie ce se poartă de mai mulţi ani. Este adevărat că România nu are o pondere a veniturilor bugetare în PIB la nivel european (n.r. - aproximativ 38% din PIB ţării respective este media UE), se discută de necesitatea creşterii ponderii veniturilor în PIB de mai multă vreme. Numai că nu se merge pe ideea creşterii nivelului de impozitare cel puţin în 2017. Totul se bazează pe o mai bună colectare a veniturilor existente ori acest lucru s-a promis de mai multe ori şi nu s-a realizat niciodată”, spune Dochia.

4. Leul se va întări

Şi nu în ultimul rând bugetul prevede un nivel mediu al cursului euro-leu de 4,45 lei la euro în condiţiile în care acum acesta este de 4,49 lei. „Cursul exprimă iarăşi o viziune optimistă, nu este de altfel viziunea chiar a Guvernului. Dacă ne uităm în urmă chiar proiecţiile pe termen mai lung făcute de CNP merg pe această idee a întăririi leului în anii următori. Dacă economia merge bine, este posibil ca leul să se întărească puţin faţă de nivelul actual. În lume însă există multe neclarităţi, s-ar putea să mergem în direcţia aceasta, de întărire a leului, dar nu este exclus nici o evoluţie în direcţia opusă, de slăbire”, spune economistul.

Orice neîmplinire a prezumţiilor va obliga Guvernul în cursul acestui an să procedeze la o rectificare bugetară în care toate visele frumoase de acum să se evapore.