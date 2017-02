Iohannis a promulgat bugetul

« Alte stiri din categoria Economic

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat ieri că a promulgat Legea bugetului de stat şi Legea asigurărilor sociale pe anul 2017. „Am decis astăzi (n.r. - ieri) şi am făcut-o deja - am promulgat bugetul de stat, cât şi bugetul asigurărilor sociale. Ţara are nevoie de buget şi Guvernul care s-a angajat să execute acest buget acum are posibilitatea să dovedească cum va face acest lucru”, a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.

El a susţinut însă că abordarea Guvernului în cazul bugetului de stat este „hiperoptimistă”. „Aşa cum am promis la începutul săptămânii, am făcut o analiză a bugetului şi a bugetului de asigurări sociale. Această analiză aprofundată a confirmat tot cea am spus şi data trecută: veniturile la buget sunt aşa cum au spus unii, optimiste, eu spun supraapreciate, cheltuieli sunt prevăzute în sumă foarte mare, abordare hiperoptimistă a bugetului se poate vedea, de exemplu, făcând o comparaţie între veniturile la bugetul general consolidat de anul trecut şi ce se prevede pe anul acesta, unde se constată o creştere de 14%, fără să fie vreo explicaţie cum se ajunge la această creştere fenomenală. 14% este foarte mult pentru bugetul general consolidat. De asemenea, se confirmă că există prevăzute credite de angajament într-o sumă nemaivăzută de peste 50 de miliarde”, a spus şeful statului.

Preşedintele Iohannis a subliniat că aşteaptă de la Executiv responsabilitate. „Pentru Guvern am un mesaj simplu: în cursul acestui exerciţiu bugetar pe care tocmai l-am promulgat cer Guvernului trei lucruri: responsabilitate, responsabilitate şi responsabilitate”, a spus şeful statului.

Anterior, premierul Sorin Grindeanu, în debutul şedinţei de Guvern de ieri, a criticat întârzierea promulgării bugetului, susţinând că măsurile luate de către miniştri sunt „puse sub semnul întrebării”. „Din păcate, faptul că dumneavoastră şi noi am reuşit, zic eu, în timp record să venim cu un buget care să ţină cont de programul nostru de guvernare, de toate măsurile pe care noi ne-am angajat să le punem în practică, iată că toată această muncă este întârziată. Ba mai mult decât atât, acele măsuri noi pe care le-am luat şi pe care le aveam în programul de guvernare..., din cauza nepromulgării bugetului încă, sunt puse sub semnul întrebării. Noi ne-am făcut treaba, am adoptat actele legislative necesare, am prevăzut banii în buget pe toate aceste măsuri”, a afirmat Grindeanu.

Potrivit premierului, această întârziere în promulgarea bugetului va afecta atât funcţionarea ministerelor, cât şi a autorităţilor judeţene şi locale.