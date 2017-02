Petrom a revenit pe profit

« Alte stiri din categoria Economic

OMV Petrom, cea mai mare companie petrolieră din România, controlată de grupul austriac OMV, a realizat în 2016 un profit net de 1,04 milioane de lei (circa 231 milioane de euro), după pierderi înregistrate în anul precedent, pe fondul reducerii vânzărilor cu 10%, la 16,25 miliarde de lei (3,6 miliarde euro), arată raportul financiar trimestrial, publicat ieri de companie.

În 2015, OMV Petrom a înregistrat pierderi de 690 milioane lei, la vânzări de 18,15 miliarde de lei.

Revenirea pe profit, în ciuda vânzărilor în declin, este explicată de conducerea companiei prin reducerea costurilor. „La nivel de Grup, s-au realizat economii de costuri de aproximativ 500 milioane lei. În Upstream, am continuat reducerea costurilor de producţie, ceea ce a compensat impactul declinului producţiei, dar nu a reuşit să neutralizeze în întregime efectul scăderii preţurilor. În pofida reducerii în continuare a investiţiilor, am reuşit să limităm declinul producţiei zilnice la doar 2,5% comparativ cu 2015, cu mult sub limita maximă a estimării noastre”, a declarat directorul general al OMV Petrom, Mariana Gheorghe, citată în comunicatul companiei.

OMV Petrom propune acordarea, din profitul din 2016, a unui dividend de 0,015 lei/acţiune către acţionari.

Pentru a reduce costurile, OMV Petrom a tăiat investiţiile cu 34%, de la 3,9 miliarde lei în 2015 până la 2,58 miliarde lei (circa 570 de milioane de euro) în 2016.

Compania OMV Petrom este controlată de grupul austriac OMV, care deţine 51% din acţiuni. Ministerul Energiei are o participaţie de 20,6%.

Compania este listată la Bursa de Valori Bucureşti şi are o valoare de piaţă de 16,1 miliarde de lei (3,6 miliarde de euro), calculată la ultimul preţ de închidere, de 0,2850 lei/acţiune.