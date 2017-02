Erori de miliarde de euro descoperite de Curtea de Conturi

« Alte stiri din categoria Economic

Anul 2015 a fost unul în care banii publici au continuat să fie sifonaţi sau cheltuiţi în mod eronat de autorităţi. Cel puţin aşa reiese din ultimul raport făcut public de către Curtea de Conturi.

Astfel, în 2015, structurile Curții de Conturi, centrală și teritorială, au efectuat 2.610 acțiuni de verificare, cuprinzând 1.699 de misiuni de audit financiar, 110 misiuni de audit al performanței, 768 de misiuni de audit de conformitate (control tematic) și 33 de acțiuni de documentare. În urma acestor acţiuni de control s-au descoperit abateri financiar-contabile de aproximativ 6,5 miliarde de euro, prejudicii de 410 milioane de euro şi s-au stabilit venituri suplimentare pentru instituţiile publice de aproximativ 340 de milioane de euro.

„Abaterile financiar-contabile nu au generat venituri suplimentare și nici nu au determinat producerea de prejudicii în exercițiul bugetar verificat, dar, pe termen mediu și lung, dacă nu vor fi eliminate, aceste nereguli pot conduce la pierderi de patrimoniu, la lipsirea bugetelor publice de unele venituri importante și chiar la acte de corupție”, se arată în raportul public al Curţii de Conturi.

Bugetul de stat grevat de cele mai multe abateri

În totalul valorilor estimate ale abaterilor financiar-contabile constatate de Curtea de Conturi, peste jumătate dintre acestea, adică 51,8%, au vizat bugetul de stat, cu valori corespunzătoare unor erori de înregistrare a unor operațiuni contabile.

Şi bugetele agenților economici din sectorul public au fost afectate de erori, a căror valoare estimată reprezintă 27,3% din totalul valorii abaterilor financiar-contabile, privind: modul de evidențiere și, implicit, urmărire a încasării veniturilor proprii; neintabularea unor bunuri constând în construcții și terenuri; neluarea măsurilor pentru păstrarea integrității unor elemente patrimoniale și evitarea degradării și deprecierii acestora.

La bugetele locale, valoarea abaterilor financiar-contabile reprezintă 17,3% din total și provine din: erori de înregistrare a unor elemente patrimoniale sau neînregistrarea unor active, creanțe, debite, drepturi și obligații; neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală; neînregistrarea amortizării; neorganizarea, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, a circuitului documentelor, care să asigure înregistrarea în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale sau a modificărilor acestora, în conformitate cu prevederile legale, coroborată cu exercitarea formală a controlului financiar preventiv propriu asupra acestor operațiuni.

Bugetele locale, cele mai prejudiciate

Inspectorii Curţii de Conturi au descoperit cele mai mari prejudicii la execuţia bugetelor administraţiei locale, aproximativ 47%, adică 193 de milioane de euro. Cele mai multe prejudicii au provenit din nerespectarea prevederilor legale cu privire la cheltuielile bugetare; utilizarea nelegală a fondurilor acordate de la buget, prin modul defectuos de alocare și utilizare a banilor pentru investiții, a subvențiilor, a transferurilor și a altor forme de sprijin financiar, precum și abateri cu privire la administrarea contractelor de achiziție publică; abateri privind vânzarea, concesionarea sau închirierea de bunuri.

De asemenea, a fost prejudiciat şi bugetul de stat cu aproximativ 114 milioane de euro, adică 27,7% din totalul prejudiciilor estimate de inspectorii fiscali.

Şi agenţii economici de stat au prejudiciat finanţele publice cu aproximativ 67 de milioane de euro (16,3%), în principal, prin efectuarea unor cheltuieli de personal neprevăzute de lege, stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor și a altor drepturi acordate personalului, sau prin supraevaluarea nejustificată a unor cheltuieli.

Ajutoare sociale alocate pe ochi frumoşi

Unele dintre cele mai grave nereguli s-au descoperit la instituţiile subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Astfel, s-a constatat că Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a efectuat plăți nelegale către diferite tipuri de beneficiari. Este cazul plăţii unor indemnizații pentru creșterea copilului către beneficiari care au realizat în anul anterior și venituri impozabile peste limita legală, respectiv 3.000 de lei/anual. Aici s-au plătit nelegal 6,7 milioane de lei (n.r. - 1,5 milioane de euro).

Alte peste 5,1 milioane de lei (n.r. - aproape 1,14 milioane de euro), reprezentând diferite tipuri de ajutoare sociale, alocaţii pentru susţinerea familiei, indemnizaţii pentru creşterea copilului şi stimulente de inserţie au fost plătite către persoane care nu aveau dreptul să beneficieze de aceste tipuri de prestaţii sociale de către ANPIS prin direcţiile judeţene.

Situaţia relevată de inspectorii Curţii de Conturi a fost semnalată de fapt şi de fostul ministru al Muncii din Cabinetul Cioloş, Dragoş Pîslaru. Potrivit acestuia, o verificare făcută în 2015 în sistemul ajutoarelor sociale a scos la iveală că 20% din aceste beneficii au fost acordate fraudulos. „Eu, când am auzit, în urmă cu câteva luni de aceste evidenţe am întrebat: «De ce nu s-a reacţionat?» şi răspunsul a fost: «Mai bine se ţin sub preş că sunt lucruri care deranjează» şi doi, care este un lucru foarte important, este esenţial, am comandat o nouă anchetă ca să văd şi cu instrumentele pe care le am eu cât de grav stăm. Şi am făcut ancheta mai ales pe persoanele cu dizabilităţi. Şi rezultatele mi-au reconfirmat şi acele rezultate din 2015”, a spunea Dragoş Pîslaru, cu puţin timp înainte de alegerile generale de anul trecut.