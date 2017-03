Ministrul Finanţelor, pus la zid de Dragnea

« Alte stiri din categoria Economic

Liderul PSD, Liviu Dragnea, preşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat, duminică seara, că ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, nu are motive să se îngrijoreze dacă programul de guvernare este urmărit şi implementat punct cu punct.

Întrebat cum comentează declaraţia ministrului Finanţelor de zilele trecute conform căreia dacă cumva există acel risc să se depăşească deficitul de 3%, se gândeşte să taie din cheltuieli, Dragnea a răspuns: „Da, o declaraţie foarte inspirată a domnului ministru. După două luni deja vorbeşte de tăieri. Sigur, nu am apucat să vorbesc cu dumnealui, cred că premierul trebuie să vorbească cu dumnealui, nu preşedintele Camerei. Dacă o să avem vreo şedinţă la partid, o să-mi permit să-l întreb şi eu, şi alţi colegi. Nu are motive să se îngrijoreze. Dacă programul de guvernare este urmărit punct cu punct şi implementat punct cu punct, nu are motive să se îngrijoreze, după părerea mea. Dar să vorbeşti în luna martie de tăieri de cheltuieli, mi se pare puţin cam grăbit. E părerea mea”.