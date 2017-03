Milioane de euro pentru fermele familiei Dragnea

« Alte stiri din categoria Economic

Ferma de porci deţinută de fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, Romcip SA Salcia, a încasat subvenţii de la Uniunea Europeană în valoare de milioane de euro în ultimii trei ani, după cum rezultă din datele furnizate HotNews.ro de Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA).

Afacere preluată pe 500 de lei

Ştefan Valentin Dragnea a devenit patron al Romcip SA Salcia în aprilie 2014 în schimbul unui aport de capital de 50 de lei şi a unei achiziţii de acţiuni de 450 de lei în cadrul SRL-ului Ludikon System, societate care este acţionar cu 99,84% în cadrul fermelor de suine. Cum finanţările europene se încasează cu un an întârziere, rezultă că familia lui Dragnea a primit subvenţii şi ajutoare europene destinate Romcip pentru perioada 2013-2017.

Între noiembrie 2009 şi ianuarie 2014, Romcip a fost deţinut de Petre Pitiş, director şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al Tel Drum, companie de construcţii despre care Teodor Niţulescu, fost prefect de Teleorman, susţine că este controlată de Liviu Dragnea prin intermediul unor paravane, trei foşti colegi de liceu. Între ianuarie şi aprilie 2014, Romcip a mai trecut pe la un intermediar, Ilie Liviu Dragne, un consătean cu Liviu Dragnea, amândoi fiind născuţi în Graţia, comună din Teleorman.

Ferma Salcia a primit peste patru milioane de euro subvenţii, atât bani proveniţi direct de la Bruxelles (3.805.536 de euro), cât şi completări impuse fiecărui stat (este vorba de 263.438 de euro veniţi de la bugetul naţional). Fermele Salcia au primit bani europeni pentru creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat fiecărui animal, asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării, reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu, îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă sau îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă.

Legi pentru subvenţionarea creşterii porcilor

Liviu Dragnea a propus în campanie creşterea subvenţiei la porci, iar imediat după alegeri, Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă care prevede acordarea a 10.000 de euro pentru fiecare 200 de capete.

Pe de altă parte, HotNews.ro a descoperit că mai mulţi parlamentari PSD au depus în urmă cu o lună, la Senat, un proiect de lege de aprobare a „Programului carne de porc în ferme româneşti” prin care se acordă scheme de ajutor de stat producătorilor de carne de porc. Programul prevede că se acordă ajutor de stat sub forma unor pachete de sprijin, valoarea unui pachet fiind echivalentul a 10.000 euro pentru porcii graşi care se livrează şi se clasifică în abatoare autorizate.

Dragnea îi plânge pe crescătorii de porci

Liviu Dragnea, de la tribuna Camerei Deputaţilor, le-a plâns ieri de milă crescătorilor de porci din România, relatează Agerpres.

„Faptul că în România sunt patru milioane de porci pe care crescătorii se chinuie să îi crească, faptul că nu am reușit să îi exportăm decât 320.000 de tone și s-au importat decât 30.000, faptul că 350 de milioane de euro sunt dați de către noi, de către români, ca să consumăm carcase congelate de ani de zile și nu spune nimeni de când sunt congelate, venite din alte țări, nu purcei și de ce se importă purcei în continuare, și asta o spun specialiștii care au lucrat la programul de guvernare... În toți anii, inclusiv în cei 10 ani de lumină din România, tot ce s-a făcut s-a făcut să se distrugă ideea și speranța că în România se pot construi maternități, vorbim de materialul genetic”, a declarat Liviu Dragnea, în plenul reunit al Parlamentului.

El a adăugat că are rude care cultivă roșii în sere și care cresc oi. „Le mai spun celor care au scris acel articol și altora care investighează că eu am făcut lucruri mai grave - am rude care cultivă roșii în sere și avem și un program pentru roșii. Şi forma este continuată. Am rude care cresc oi. Da! Şi avem un program pentru înființare de centre de colectare pentru lână, pentru că 70% din lâna din România se arde și sigur îmi voi descoperi prieteni sau rude care vor fi beneficiari ai unor măsuri. Da! Şi voi susține în continuare lucrul ăsta, pentru că, din păcate, în ultimii ani de zile s-a decis că tot ce înseamnă capital autohton sau producție din România, cât de mult se poate, să fie diminuat”, a arătat Liviu Dragnea.

Schimb spumos de replici între liderul PSD şi Băsescu

Liviu Dragnea şi Traian Băsescu au avut ieri un schimb spumos de replici în cadrul şedinţei de plen în care s-a dezbătut raportul Comisiilor de buget-finanţe privind verificarea rectificărilor bugetare pozitive realizate de Guvernul Cioloş. „Domnule preşedinte, ştiu că aţi spus şi data trecută că pe timpul dumneavoastră v-am atacat. Permiteţi-mi să vă atac din nou. Decât o comisie de anchetă pentru bugetul guvernului Cioloş, mai bine o comisie de anchetă pentru ferma de porci de la Tel Drum”, i-a spus Traian Băsescu lui Liviu Dragnea.

Preşedintele Camerei Deputaţilor i-a replicat că nu are de gând să intre în această „mocirlă”.

„Domnule preşedinte, legat de ferma de porci, nu ştiam că aveţi şi această specializare. Eu vă readuc aminte că suntem aici, nu acolo, ci în Parlamentul României. Dumneavoastră puteţi să vă băltiţi în ce vreţi dumneavoastră, eu nu. Eu în acea mocirlă nu intru. Dincolo de faptul că sunt informaţii mincinoase în ceea ce priveşte unele legături financiare sau economice”, a afirmat Liviu Dragnea.