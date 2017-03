Creştere economică resimţită doar de bogaţi

« Alte stiri din categoria Economic

Deşi România a înregistrat o creştere economică anuală solidă, în general peste cea din Bulgaria şi de mai multe ori cea mai ridicată creştere anuală din Uniunea Europeană, câştigurile economice înregistrate de această ţară nu au fost distribuite echitabil, ci au ajuns în mod disproporţionat la cei mai bogaţi 1% dintre cetăţeni, potrivit noului infografic lansat de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, relatează Agerpres.

Infograficul se referă la veniturile materiale ale celor mai săraci 10% dintre cetăţenii României, în comparaţie cu alte state europene, după intrarea în Uniunea Europeană.

„În anul 2007, media anuală a câştigurilor materiale pentru cei mai săraci 10% dintre cetăţenii celor două ţări (n.r. - România şi Bulgaria) era apropiată, respectiv 556 de euro pe an în România şi 548 de euro pe an în Bulgaria. Totuşi, în 2015, sumele erau foarte diferite, cu media anuala a câştigurilor materiale pentru cei mai săraci 10% dintre cetăţenii Bulgariei la 1.339 de euro, pe când aceeaşi medie pentru România era de numai 714 euro pe an, adică 60 de euro/lună, de 10 ori mai puţin decât media UE. Astfel, în timp ce venitul celor mai săraci 10% dintre cetăţenii bulgari a crescut cu 144%, veniturile celor mai săraci 10% dintre români au crescut cu doar 28%. Media europeană a câştigurilor celor mai săraci 10% dintre cetăţeni este de 8.025 de euro pe an”, se spune în comunicat.

Infograficul arată şi evoluţiile intermediare ale veniturilor materiale pentru această categorie de cetăţeni, iar acestea sugerează că diferenţa dintre cele două ţări a survenit ca urmare a unei strategii diferite de adaptare la criza economică. În timp ce recuperarea Bulgariei a avut în vedere şi creşterea veniturilor celor mai săraci 10% dintre cetăţeni, acest curs de acţiune nu a fost o prioritate şi pentru România, conform sursei citate.

În România, cei mai săraci 10% dintre cetăţeni obţin de departe cel mai scăzut procent din venitul naţional, cu 1,5%. Media UE 28 la acest indicator este de 2,8% din venitul naţional pentru cei mai săraci 10% din fiecare stat membru. „Aceste cifre demonstrează că în ciuda faptului că România a înregistrat o creştere economică anuală solidă, în general peste cea din Bulgaria şi de mai multe ori cea mai ridicată creştere anuală din Uniunea Europeană, câştigurile economice înregistrate de către România nu au fost distribuite echitabil, ci au ajuns în mod disproporţionat către cei mai bogaţi 1% dintre români”, sunt concluziile infograficului.