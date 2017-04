Isărescu şi-a schimbat opinia despre creşterile salariilor

« Alte stiri din categoria Economic

Multă vreme un critic aspru al politicii bugetare a actualului guvern, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), a declarat ieri că majorările salariale sunt inevitabile şi această mişcare a forţei de muncă le accentuează, dar acestea trebuie ţinute sub control într-o manieră rezonabilă. „Noi le monitorizăm (n.r. - creşterile salariale). În urmă cu mai multe trimestre am spus că având în vedere migraţia forţei de muncă, am prezentat aici în faţa dumneavoastră dacă nu mă înşel şi la ultimul raport privind inflaţia şi un indicator, l-am numit indicatorul privind tensionarea pieţei forţei de muncă, lucrurile devin aici evidente. Se manifestă lipsă de forţă de muncă în mai multe sectoare. În consecinţă ceea ce am spus noi şi repetăm şi acum este că majorările salariale sunt inevitabile şi această mişcare a forţei de muncă le accentuează. Ceea ce trebuie să facem noi însă este să fim înţelepţi, să le ţinem sub control într-o manieră rezonabilă, corelat cu mai mulţi indicatori... productivitatea este numai unul, l-am menţionat pe acesta, ţin de ceea ce se numeşte echilibru macroeconomic şi macrostabilitate financiară. Sunt bunuri de foarte mare preţ. România le-a obţinut cu mari sacrificii şi ar fi o eroare să le slăbim toate aceste echilibre macro”, a spus Mugur Isărescu.

Acesta a precizat că nu depind numai de Banca Naţională şi din acest motiv se discută despre mix echilibrat de politici. Isărescu a precizat, totodată, că nu crede că politica monetară poate să echilibreze sau să contrabalanseze slăbiciuni în alte domenii, iar dacă o va face o va face într-o manieră suboptimală. „Ce ne trebuie în prezent este să ţinem buna măsură, ca să spunem aşa, a lucrurilor. Şi acesta înseamnă o bună colaborare şi cu Guvernul, suntem disponibili la asemenea lucruri, şi cu Parlamentul. Am scăpat de unele riscuri majore”, a mai declarat Mugur Isărescu.