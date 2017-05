Turiştii au luat cu asalt Litoralul

« Alte stiri din categoria Economic

Aproape 70.000 de turiști au ajuns pe Litoral în minivacanța de 1 Mai, peste estimările noastre inițiale de 40.000, iar un turist a cheltuit, în medie, 300 de euro în aceste zile, a declarat pentru Agerpres, Corina Martin, președintele Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România și vicepreședinte al Asociației Litoral - Delta Dunării.

„Noi am dat o estimare de peste 40.000 de turiști pe litoral, dar a fost o creștere față de ceea ce am anunțat și ne apropiem de 70.000. Creșterea se datorează promovării pe care am făcut-o anul trecut și în primele luni din acest an. Cred că aceasta este cheia, dar și faptul că începând de anul trecut, oricum românii s-au orientat mai mult spre destinațiile românești. Noi am început campania de promovare pentru Mamaia în urmă cu trei ani, iar rezultatele nu aveau cum să se vadă în primul an... Cred că acești trei ani de campanie intensivă, agresivă, coerentă și bine organizată pentru stațiunea Mamaia au atras de fapt aceste rezultate. Mamaia este cunoscută ca stațiunea distracției pentru segmentul de tineri, iar 1 Mai este clar un reper pentru vârsta tânără și iată că stațiunea va culege acum toate roadele”, a precizat Martin.

În opinia acesteia, stațiunea Vama Veche este, de asemenea, pe un trend foarte bun, susținut și de colaborarea cu autoritățile locale. „Şi Vama Veche este pe un trend foarte bun de când ne-am unit forțele și se vede rezultatul acestei colaborări. Așa cum a declarat primarul stațiunii: «Vama Veche aruncă mănușa stațiunii Mamaia»”, a spus președintele FAPT.

În privința sumelor lăsate de turiști în această perioadă, Corina Martin a afirmat că din primele date reiese că un turist a cheltuit, în medie, în minivacanța de 1 Mai în jur de 300 euro.

Turiștii care au ales stațiunile Mamaia și Vama Veche pentru această minivacanță au avut parte de numeroase evenimente, între care Ediția 21 a Festivalului de muzică electronică Sunwaves, Festival du Bonheur (pentru gurmanzi), Marele Concert de Deschidere a Sezonului la Mamaia, Mamaia - Constanța Drift Games by the Sea, dar și de numeroase petreceri în cluburi.

Primele estimări pentru sezonul estival 2017 arată o creștere cu 15-20% a numărului de turiști față de anul trecut, în condițiile în care 2016 a fost declarat ca fiind cel mai bun din ultimii 10.