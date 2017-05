Guvernul blochează privatizarea Hidroelectrica

« Alte stiri din categoria Economic

Ministerul Energiei pregăteşte o hotărâre de Guvern prin care va schimba procedura de listare la bursă a Hidroelectrica, astfel încât banii să rămână la bugetul de stat, ceea ce va însemna că procesul nu va mai avea loc în acest an, a declarat, ieri, Andreea Lambru, preşedintele Consiliului de Supraveghere al producătorului de energie. „Actualul Consiliu de Supraveghere va susţine procedura de listare la bursă, dar există un comitet format din mai multe instituţii care se ocupă de listarea la bursă şi de un consorţiu cu care Hidroelectrica are contract”, a spus Lambru.

În opinia sa, este preferabilă metoda de listare prin care banii merg la bugetul de stat, adică listarea directă a unui pachet de 15% din acţiunile deţinute de Ministerul Energiei. Potrivit actualei metode de listare a Hidroelectrica, aprobată de Guvern în 2013, adică prin majorare de capital, fondurile ar fi urmat să rămână în bugetul companiei.

Lambru şi alte cinci persoane au fost numite în luna aprilie membri provizorii ai Consiliu de Supraveghere, cu un mandat de patru luni, urmând ca, după acest termen, să fie numit un Consiliu cu un mandat de patru ani.

Anterior, Remus Borza, fostul administratorul judiciar al companiei, a declarat că Hidroelectrica ar putea obţine un miliard de euro din listarea la bursă, dacă procesul ar fi derulat în acest an, însă aceşti bani ar trebui să meargă la bugetul de stat, întrucât producătorul de energie nu are nevoie de aceste fonduri. „Hidroelectrica are rezerve de 2,2 miliarde de lei, adică 500 de milioane de euro cash în depozite bancare. Dacă este să facem listarea, care este un moment de răscruce pentru Hidroelectrica, nu există o favorabilitate mai mare pentru Hidroelectrica şi n-a existat niciodată cum există astăzi. Hidroelectrica poate fi listată la un multiplu EBITDA de 15-20 de ori, ori asta înseamnă o valoare a companiei între 7,5 şi 10 miliarde de euro. Înseamnă că, la o listare de 15%, anul acesta în conturile Hidroelectrica sau în trezoreria Ministerului de Finanţe poate să mai intre un miliard de euro”, a spus Borza.

Dacă Hidroelectrica va fi listată, activitatea companiei va fi mai transparentă, iar controlul va fi mai mare, odată cu majorarea numărului de acţionari.