Se închid minele

Minele Lupeni şi Lonea din Valea Jiului se vor închide începând cu 2018, urmând ca doar exploatările miniere Livezeni şi Vulcan să îşi continue activitatea, alături de două grupuri energetice, unul de la Paroşeni şi altul de la Deva, a declarat Doru Vişan, secretar de stat în Ministerul Energiei.

„După foarte multă incertitudine, am reuşit să ajungem la un numitor comun, administraţie, sindicate şi sector politic, privind necesitatea restructurării activităţii, pentru a diminua pierderile care nu mai puteau fi suportate. Prin urmare, am promovat o hotărâre de Guvern privind închiderea minelor Lupeni şi Lonea, rămânând ca active viabile pe partea de minerit doar minele Livezeni şi Vulcan, care vor asigura cărbunele pentru doar două grupuri energetice: grupul 4 Paroşeni şi grupul 3 Deva. Pentru aceste două grupuri am notificat Comisia Europeană pentru un ajutor de tip SIEG (n.r. - ajutor de stat pentru servicii de interes economic general) în condiţii de siguranţă a sistemului, în baza studiului făcut de Transelectrica, potrivit căruia până la finalizarea inelului de 400 de kV pe regiunea Banat este necesară o injecţie de putere până în anul 2024, în această perioadă cele două grupuri urmând să funcţioneze”, a spus Vişan.

Potrivit oficialului, extracţia de cărbune în minele care vor fi închise va continua până în 2018, urmând ca lucrările efective de închidere să se finalizeze până în 2027, acestea fiind termenele maxime impuse de Comisia Europeană pentru aceste tipuri de activităţi.

Vişan a mai spus că Hotărârea de Guvern la care se referă este în vigoare şi produce efecte începând cu luna mai.