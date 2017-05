Scumpiri peste noapte la poliţele RCA

« Alte stiri din categoria Economic

În timp ce unele societăţi au menţinut aceleaşi tarife RCA şi după intrarea în vigoare a tarifelor de referinţă stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), alte societăţi au crescut aceste tarife şi cu 20%.

Ieri a fost prima zi cu preţuri ale poliţelor RCA teoretic libere, dar cu o grilă de preţuri orientative fixată de ASF, după şase luni de tarife îngheţate. „Preţurile asigurărilor auto obligatorii RCA au crescut cu mai puţin de 5% în prima zi de după eliminarea plafoanelor, îngrijorarea transportatorilor potrivit cărora preţurile ar putea exploda nefiind justificată, dar există probabil creşteri mai mari în cazul a circa 3% dintre şoferii de camioane care au avut multe daune, în special în străinătate. Tarifele pot scădea în cazul şoferilor cu un comportament corect”, a declarat, ieri, Bogdan Andriescu, preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România (UNSICAR).

Informaţia nu se aplică însă la toate societăţile de asigurare. Spre exemplu, una dintre societăţile importante de pe piaţă a majorat şi cu 20% tariful perceput unor şoferi. Societatea în cauză are capital austriac şi practică tarife mai mici decât alte societăţi importante de pe piaţă în urma faptului că a renunţat să ofere Carte Verde pentru Turcia şi Rusia. Dacă zilele trecute pentru o poliţă pe şase luni, la o clasă de Bonus B8, maşină cu motor sub 1,6 litri, şofer cu vârsta cuprinsă între 51 şi 60 de ani, domiciliat în Bucureşti, societatea în cauză cerea sub 250 de lei, acum aceeaşi poliţă costă la aceeaşi societate 308 lei, deci cu peste 50 de lei în plus. Noul tarif este cel care rezultă din completarea informaţiilor solicitate pe platformele de calcul ale brokerilor de asigurări.

Alte două societăţi ce practicau tarife foarte apropiate de prima societate şi-au menţinut ofertele.