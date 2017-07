Guvernul renunţă oficial la taxarea cifrei de afaceri

« Alte stiri din categoria Economic

Premierul Mihai Tudose a anunţat, ieri, după şedinţa coaliţiei de guvernare, că impozitul pe cifra de afaceri nu va fi aplicat, menţionând că vor fi găsite alte mijloace ca actorii economici „care au impresia că sunt mai deştepţi ca statul să nu mai fie”. „Nu aplicăm impozitul pe cifra de afaceri. Aici, eu m-am grăbit un pic şi v-am spus de la Bruxelles că am văzut simulările şi am luat decizia că nu se pot implementa. Eu am luat această decizie pe baza discuţiei şi a materialelor pe care mi le-a dat ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa. Chiar pe avion am luat decizia la dus, trei ore am stat împreună şi am vorbit despre acest lucru. Azi (n.r. - ieri ) am prezentat şi coaliţiei argumentele care au stat la baza acestei decizii şi consideraţi încheiat acest subiect”, a explicat Tudose.

El a adăugat că acest punct a fost inclus în programul de guvernare nu ca scop, ci ca mijloc de a-i împiedica pe actorii economici care „au impresia că sunt mai dibaci” ca statul. „Dar în programul de guvernare acest lucru a fost pus nu ca scop, ci ca mijloc de a încerca să evităm anumite zone în care anumiţi actori economici pur şi simplu au impresia că sunt mai dibaci ca noi în domeniul acesta. Până acum le-a ieşit, vom avea grijă să nu le iasă de acum încolo”, a subliniat Tudose.

Şeful Executivului a mai spus că, în paralel, a decis de săptămâna trecută cu Ministerul Finanţelor Publice, cu ANAF să fie realizată „o integrare completă a tot ceea ce înseamnă sistem financiar fiscal pe o agenţie”. „Trebuie să ştim, prin fluxurile informatice, în timp real, mişcările banilor, cuplând acest lucru la un sistem european care a început să funcţioneze. Atunci vom putea urmări cum pleacă banii nejustificat din ţară şi să găsim o modalitate, împreună cu colegii europeni, de a impozita acest lucru”, a adăugat premierul.

Mihai Tudose a mai explicat motivele pentru care s-a renunţat la impozitul pe cifra de afaceri. „E ca o coasă acest impozit şi nu poţi să tai firele de iarbă selectiv, astea sunt buruieni. Cu această taxă practic loveam şi pe cei cinstiţi şi buni plătitori. Vom căuta mijloace ca cei care astăzi sunt mai deştepţi ca statul să nu mai fie”, a mai spus Tudose, menţionând că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a acceptat decizia cu privire la această taxă.