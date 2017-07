PSD lucrează încă la taxa de solidaritate

« Alte stiri din categoria Economic

Premierul a mai declarat, ieri, că încă se fac simulări cu privire la taxa de solidaritate, menţionând că probabil aceasta „va fi cumva”.

„Sunt simulări. Probabil că va fi cumva, nu am stabilit încă de la ce prag în sus. Taxa de solidaritate nu este o taxă pe persoane juridice, cum am mai auzit, este o taxă care va fi aplicată persoanelor fizice, persoane care câştigă foarte mult, care beneficiază de o mulţime de lucruri din partea statului şi care înţelegem că funcţionează în toată lumea, să plătească peste un anumit prag valoric o taxă în plus de solidaritate cu statul, care i-a oferit prilejul să câştige atâţia bani”, a afirmat Tudose după şedinţa coaliţiei de guvernare.

El a subliniat că nu s-a stabilit încă un prag de la care ar putea fi aplicată.

Întrebat în legătură cu pragul şi cu încasările care ar putea să le aducă la buget, Tudose a spus că nu poate da detalii atât timp cât nu s-au terminat simulările.