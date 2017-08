PSD umblă la banii pentru pensii

« Alte stiri din categoria Economic

Premierul Mihai Tudose a recunoscut ieri că există un plan al PSD de a reforma sistemul de pensii, în sensul afectării Pilonului II, administrat privat, pentru favorizarea sistemului public. „Este vorba despre luarea unei decizii în ceea ce privește defalcarea acelor sume pe care le plătesc românii la cele două componente, ambele fiind de stat, doar că una are management privat. Acum jumătate din sume se duc la Pilonul I, jumătate la Pilonul II. S-a constatat că randamentul la Pilonul I, care are ca reper salariul mediu pe România, este mult mai mare decât randamentul obținut la Pilonul II și din această cauză am solicitat, și a fost și decizie politică, Ministerului de Finanțe ca împreună cu cei de la sistemul de pensii să facă o analiză să vadă dacă nu cumva este oportun să facem puțin acum în acești ani când creșterea economică este foarte mare și randamentul pentru banii românilor pentru pensii este mult mai mare la Pilonul I, sumele care se varsă la Pilonul I să fie un pic mai mari decât cele care se varsă la Pilonul II. Discuțiile sunt avansate și decizia va fi luată având în vedere interesul suveran al celor care își plătesc acele contribuții pentru pensii. Fiind o contribuție vărsată într-o zonă cu randament mai mare, fondurile pentru pensii pe fiecare român vor crește”, a spus Tudose după ședința Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD.

El a subliniat că Guvernul nu dorește să desființeze Pilonul II de pensii. „Ceea ce este deja acolo rămâne acolo, doar că, dacă este mai bine pentru români, vom da mai mulți bani la Pilonul I”, a precizat premierul.

Asta, deşi de-a lungul timpului, reprezentanții PSD, când erau întrebaţi dacă intenționează să umble la Pilonul II de pensii, răspundeau cu: „aberații”, „prostii”, „fake news-uri”. Pentru a fi și mai convingători, au invocat programul de guvernare, în care nu scrie nimic nici despre naționalizare, nici despre desființare. Da, dar nici despre reducerea la jumătate a contribuției, în favoarea Pilonului I, administrat de stat, nu scrie ceva. Cât despre randamentul mai slab pe care l-ar avea Pilonul II față de Pilonul I, idee ce contrazice total statisticile ASF, nici Liviu Dragnea, nici Mihai Tudose nu au lămurit un aspect esențial: care este și cum se poate calcula randamentul sistemului de pensii de stat, în condițiile în care banii plătiți în prezent de contribuabili sunt folosiți pentru a acoperi, parțial, pensiile acum în plată și nu sunt depuși în conturi individuale și înmulțiți.

Potrivit unor informații publicate de Profit.ro, Ministerul Finanțelor intenționează să diminueze, de la 5,1% la 2,5%, contribuția virată de stat la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II). Măsura ar afecta dinamica sumelor acumulate în cele aproape şapte milioane de conturi individuale ale participanților la acest sistem.

ASF: Pilonul II de pensii este solid și cu randamente pozitive

Pilonul II de pensii este unul solid, cu randamente pozitive, iar dacă vor fi constatate disfuncționalități ale sistemului vor exista intervenții rapide pentru corectarea acestora, a precizat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

„Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public privind situația fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II), ASF dorește să reafirme că Pilonul II de Pensii este unul solid, cu randamente pozitive, reflectate de altfel și de analiza evoluției pieței pensiilor private la 30 iunie 2017. De asemenea, ASF reiterează faptul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, Autoritatea nu are competențe pentru a iniția modificări ale legislației primare care guvernează funcționarea pieței pensiilor private. ASF urmărește cu foarte mare atenție randamentele și activele nete ale fondurilor de pensii administrate privat și dacă vor fi constatate disfuncționalități sau derapaje ale sistemului va interveni rapid pentru corectarea acestora”, notează un comunicat al ASF.