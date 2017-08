Premierul atacă băncile

« Alte stiri din categoria Economic

Premierul Mihai Tudose a afirmat, ieri, că a refuzat să primească salariul pe un card bancar, întrucât nu a dorit să achite comisioanele impuse pentru tranzacţii.

Întrebat la o televiziune de ce nu are bani în conturi la bănci, şeful Executivului a răspuns: „Nu prea am ce bani în bancă să am, că ăştia sunt toţi banii... Am refuzat să îmi pun leafa pe card, ca să nu trebuiască să îi dau băncii ăleia doi bani de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să îi dau, consider că nu merită”.

Şeful Guvernului a prezentat şi o „experienţă” pe care a avut-o cu sistemul bancar. „Am avut un cont în bancă, cu o sumă minoră în valută, era vorba de 500 de dolari, şi după vreo doi ani m-a sunat banca să îmi spună că nu numai că nu mai am banii, trebuie să mai dau eu 50 de dolari, că, de fapt, comisionul... a mâncat fondul... Iertaţi-mă: «Terente era copil pe lângă voi, chiar era băiat bun». Dar atunci asta a fost poziţia mea ca persoană fizică”, a spus Tudose.

Totodată, prim-ministrul a reluat criticile referitoare la băncile care nu au profit. „Ca prim-ministru, spun aşa: «Domnule, noi trebuie să facem nişte lucruri în ţara asta, am vorbit de spitale, am vorbit de educaţie, am vorbit de drumuri. Dacă tu îmi spui că eşti bancă specializată pe profit..., lucrezi cu banii noştri şi spui că nu ai profit? Păi cred că ai o problemă. Sau ai o problemă de management sau ai o problemă că vei continua să ne consideri proşti că nu ne dăm seama ce faci». Şi iertaţi-mă, dar ajunge”, a afirmat Tudose.

Întrebat unde trebuie să îşi ţină oamenii economiile, şeful Guvernului a răspuns că la băncile „serioase” şi care au profit. Totodată, şeful Guvernului a afirmat că îşi doreşte de la bănci „intrarea în normalitate”.

Avertisment de la BNR

Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a comentat declaraţiile premierului Mihai Tudose cu privire la băncile din România şi comisioanele percepute de acestea. Adrian Vasilescu a catalogat declaraţiile premierului drept „neinspirate”, adăugând că ele au fost făcute de „un intelectual care nu are de-a face cu băncile”.

Mai mult, Vasilescu a ţinut să sublinieze că Guvernul este „la mâna băncilor în foarte multe împrejurări” şi că această relaţie trebuie să fie una benefică. „Guvernul României, în sfârşit, e la mâna băncile în foarte multe împrejurări. Lună de lună, Guvernul României se împrumută la bănci, plăteşte pensii, plăteşte salarii. E o relaţie continuă şi o relaţie benefică între bănci şi guvern”, a spus Adrian Vasilescu.