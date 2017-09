Economia, pusÄƒ Ã®n pericol de guvernanÅ£i

« Alte stiri din categoria Economic

În timp ce liderii PSD vorbesc de rectificare pozitivă, de creştere economică etc., Consiliul Fiscal atrage atenţia asupra riscului vulnerabilizării finanţelor publice.

Consiliul Fiscal a identificat, cu prilejul construcţiei bugetare iniţiale, mai multe elemente de natură să sugereze vulnerabilizarea finanţelor publice pe termen mediu în condiţiile înregistrării unei deviaţii de amploare de la obiectivul pe termen mediu, relatează HotNews, citând opinia transmisă ieri de către instituţia condusă de Ionuţ Dumitru.

Potrivit Consiliului Fiscal, creşterea economică peste aşteptări nu a fost de natură să asigure convergenţa veniturilor fiscale încasate cu ţintele programate, aşa cum ar fi fost de aşteptat, iar evaluările iniţiale asupra necesarului suplimentar de cheltuieli curente au fost depăşite substanţial în execuţia bugetară. „Evitarea depăşirii plafonului de deficit apare drept realizabilă doar ca urmare a reducerii masive a investiţiilor publice comparativ cu nivelul programat, inversării unor reduceri de taxe operate în trecut şi introducerii unor măsuri discreţionare suplimentare de natura veniturilor, precum şi unor vărsăminte extraordinare de dividende din partea companiilor de stat. Elementele de mai sus determină Consiliul fiscal să recomande Guvernului elaborarea urgenţă a unui plan de măsuri pentru anii viitori în vederea reînscrierii deficitului bugetar pe o traiectorie convergentă cu obiectivul pe termen mediu, aşa cum de altfel reclamă atât LRFB, cât şi tratatele europene al căror România este semnatar”, se arată în documentul publicat de specialişti.

Consiliul Fiscal mai precizează că în pofida unei creşteri economice care se conturează drept superioară estimărilor iniţiale şi cu o structură mai favorabilă încasărilor bugetare, execuţia veniturilor fiscale şi din contribuţii sociale la finele primului semestru se situa sub nivelul programat, cu un grad de realizare de doar 97,44% (cu 2.682 milioane lei sub nivelul programat), în principal ca urmare a evoluţiilor slabe la nivelul încasărilor din impozitul pe profit şi a celor din impozite indirecte (TVA şi accize), doar parţial compensate de supraperformanţa înregistrată la nivelul contribuţiilor sociale. „Chiar în condiţiile reintroducerii supraaccizei la combustibili eliminate la începutul anului şi a adoptării unor măsuri discreţionare suplimentare pe partea de venituri (baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajator pentru angajaţii cu timp parţial se situează cel puţin la nivelul salariului minim, majorarea accizei la ţigarete), agregatul venituri fiscale plus contribuţii sociale este revizuit în scădere în contextul rectificării bugetare cu 1.077 milioane lei”, se mai arată în document.