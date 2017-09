Măsurile guvernului respinse de senatorii PSD

« Alte stiri din categoria Economic

Într-o singură şedinţă, Comisia de buget-finanţe din Senat condusă de Eugen Teodorovici (PSD) a desfiinţat trei dintre cele mai importante măsuri adoptate în ultimul timp de Guvernul PSD-ALDE şi anume: plata defalcată a TVA, majorarea accizelor la carburanţi şi majorarea contribuţiilor sociale pentru contractele part-time.

Split TVA doar pentru contractele cu statul

Mai întâi, la propunerea lui Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanţe în Guvernul Ponta, Comisia de buget-finanţe a modificat Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, în sensul ca măsura să fie obligatorie doar pentru firmele care au contracte cu statul. „Eu merg pe ideea să fie obligatoriu numai pentru firmele care au relaţii cu statul, apoi pentru restul să fie opţională această măsură, cu sau fără un termen anume. Dacă măsura este bună, celelalte firme se vor înghesui să o aplice”, a declarat Teodorovici.

Florin Cîţu, senator PNL şi vicepreşedinte în Comisie, susţine, într-o postare pe Facebook, că i-a fost respins amendamentul prin care aplicarea legii cu TVA defalcat devenea opţională pe o perioadă de timp nedeterminată. Cîţu precizează că a votat împotrivă deciziei PSD de a se impune TVA defalcat firmelor care au contract cu statul, deoarece crede că singura soluţie corectă pentru economie este „să nu se aplice această lege”.

Acciza la carburanţi, eliminată

Apoi, aceeaşi Comisie condusă de Teodorovici a decis eliminarea majorării accizelor la carburanţi. Propunerea a fost făcută de reprezentanţii PNL şi a fost acceptată de ceilalţi membri ai Comisiei, astfel că a fost eliminat articolul din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2017 care prevedea majorarea accizelor la carburanţi.

Întrebat despre eliminarea supraaccizei la carburanţi, Teodorovici a răspuns: „Dacă vă aduceţi aminte, atunci când eram ministru de Finanţe, am spus foarte clar că niciodată nu am să propun vreo creştere a numărului de taxe, impozite. Nici cuantumul, nici numărul acestora. Chiar din contră. Atâta timp cât am fost promotorul unui Cod fiscal liberal, cum spun foarte mulţi, cel mai liberal din Europa cum îmi place mie să cred, nu am cum să vin astăzi să accept o astfel de propunere, care, din păcate, se vede în piaţă, crează creşteri de preţuri”.

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 30 august, majorarea accizelor la carburanţi în două etape - de la 15 septembrie şi 1 octombrie. Ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, anunţa că introducerea supraaccizei va genera o majorare de câte 0,16 lei/litru pentru toate tipurile de carburanţi - benzină cu plumb, fără plumb şi motorină. El susţinea că această majorare se produce în etape „pentru a nu crea un şoc la nivelul consumului care poate genera creşteri de preţ, automat scăderi de consum şi poate afecta bugetul de stat”.

De la momentul la care a fost anunţată această măsură, preţurile carburanţilor la pompă au început să crească.

Contribuţiile suplimentare la part-time, eliminate

În fine, a venit rândul ca senatorii să discute şi Ordonanţa Guvernului nr. 4/2017, care i-a obligat, de la 1 august, pe angajatori să plătească contribuţiile pentru pensii şi pentru sănătate la nivelul salariului minim brut pentru toţi salariaţii, inclusiv pentru cei care au aveau contracte de muncă part-time. Comisia a decis să dea un raport negativ Ordonanţei. „Cred că este nejustificată o astfel de măsură, o impunere a obligaţiilor de acest tip celor care au angajaţi part-time. Sunt costuri care cresc la angajator şi pot fi şi efecte de genul reducerii locurilor de muncă în regim part-time. E adevărat, e o zonă în care se produc multe ilegalităţi, dar nu poţi să invoci un astfel de argument, atacând în sens negativ pe toţi cei care sunt de bună credinţă”, a afirmat preşedintele comisiei de buget, Eugen Teodorovici.

Ordonanţele produc efecte

În toate cele trei cazuri, rapoartele întocmite de Comisia de buget-finanţe ajung, spre dezbatere şi vot, în plenul Senatului. Apoi, ultimul cuvânt îl are Camera Deputaţilor. Între timp, cele trei ordonanţe sunt în vigoare în forma adoptată de Guvernul Tudose şi produc efecte.