Demersuri pentru preluarea arenelor sportive de la BNR

« Alte stiri din categoria Economic

Comisia economică a Senatului va iniţia un proiect de lege pentru trecerea bazei sportive de la Arenele Băncii Naţionale a României (BNR) către Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) prin compensare în natură, a afirmat ieri preşedintele comisiei, Daniel Zamfir. „Mă bucur că cei de la BNR au înţeles că tot ceea ce înseamnă acolo bază sportivă trebuie să revină sportului. În Comisia economică am decis să promovăm o lege de compensare, prin care BNR va ceda acele terenuri. Datele tehnice urmează să fie analizate de un grup de lucru, format din reprezentanţi de la BNR, MTS şi Primăria Capitalei, care să identifice suprafeţele care să fie preluate de către MTS. Sunt anumite clădiri în acel complex sportiv la care BNR ţine, pentru că au regim special. Nu ne deranjează dacă acele clădiri nu fac obiectul cedării respective. După ce trec la MTS, mi se pare firesc să treacă, printr-o Hotărâre de Guvern, la Primăria Capitalei care are bani şi tot interesul să investească şi să susţină activitatea sportivă. La Arenele BNR sunt mai multe secţii care pot fi reînviate. Primăria Capitalei, având un club sportiv municipal, ar putea să investească acolo. Clubul poate să fie beneficiarul acestei baze sportive. Proiectul de lege îl vom lucra rapid. Mă gândesc că săptămâna viitoare putem depune acest proiect de lege. Putem face un proiect de lege iniţiat de Comisia economică a Senatului”, a declarat Zamfir.

Viceguvernatorul BNR, Eugen Nicolăescu, care a agreat această soluţie, ieri, în cadrul unei dezbateri cu membrii comisiei, a afirmat că proiectul „va ajuta BNR” să intre în posesia unor terenuri pe care deţine mai multe clădiri. „Sunt multe clădiri pe care BNR le are în patrimoniu, dar terenul de sub acele clădiri nu îl are. Ceea ce este absurd. Prin această lege de compensare să intre şi acele terenuri pe care stau clădirile noastre”, a explicat Eugen Nicolăescu.