Klaus Iohannis critică iar guvernul

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, referitor la reformele fiscale, că toată lumea este împotriva modificărilor - exceptându-l pe iniţiator - şi că se impune o amânare semnificativă şi un studiu bine fundamentat pentru a se analiza dacă măsurile sunt bune. „Acum puţine zile mi-am arătat întregul scepticism faţă de anunţatele modificări în legislaţia fiscală, am numit acest comportament al PSD în materie o ţopăială fiscal bugetară. Tot ce am văzut, auzit şi azi (n.r. - ieri) îmi confirmă că evaluarea mea a fost cât se poate de exactă. Aş fi preferat să văd un guvern hotărât care să facă evaluări serioase, să vedem evaluări serioase, să vedem dacă măsurile sunt bune. Am văzut întâlniri între aceiaşi politicieni care au venit cu aceleaşi declaraţii. Nu am mai discutat cu premierul, am văzut că în afară de iniţiator, toată lumea e împotriva acestor modificări, cred că minim minimorum s-ar impune o amânare semnificativă, un studiu foarte bine fundamentat şi atunci lucrurile se pot discuta în linişte. E total inoportun să se ţintească ca şi dată de implementare 1 ianuarie 2018”, a declarat preşedintele.

Întrebat dacă va chema partidele la consultări privind aceste intenţii de modificare, preşedintele a răspuns: „Această bulversare a fost produsă de coaliţia care guvernează, nu au decât să rezolve problema”.