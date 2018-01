Scumpiri la gazele naturale

« Alte stiri din categoria Economic

Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) a decis majorarea preţului gazelor pentru consumatorii casnici începând cu 10 ianuarie 2018.

O factură medie va creşte cu 4,8 lei pe an, se arată în comunicat instituţiei. Unii specialişti din domeniu susţin că impactul majorării din luna aceasta va fi mai mare decât anunţat. „Factura la gaze teoretic creşte cu 8%. Oamenii vor resimţi noile preţuri în luna februarie, când vor primi consumurile pentru luna ianuarie. Autoritatea Naţională de Reglementare vrea să ne liniştească, spunând că este o majorare de doar 68 de bani/KW, ceea ce înseamnă 4,8 lei pe an pentru un consum de 700 kw lunar. Însă potrivit unor calcule făcute de noi, acesta este un consum mic şi dacă am aplica această creştere, acest procent de creştere la un consum rezonabil pentru o lună de iarnă, să zicem, de 200 metri cubi, ar fi o creştere de undeva la 13-14 lei pe lună la gaz”, a declarat Mihai Nicuţ, redactorul-şef al publicaţiei economice e-nergia.ro.

Scumpirea gazului trebuia anunţată încă de anul trecut. La sfârşitul lui 2017 au avut loc mai multe şedinţe ale comitetului ANRE, dar, până la urmă, decizia s-a amânat pentru începutul acestui an.