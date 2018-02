Artiştii se revoltă împotriva Codului Fiscal

« Alte stiri din categoria Economic

Aproape 300 de artişti - actori, cântăreţi, scriitori, coregrafi, fotografi - au iniţiat o petiţie prin care cer coaliţiei de guvernare modificarea Codului Fiscal şi spun că nu vor depune declaraţia 600, asumându-şi riscurile financiare. Semnatarii petiţiei, printre care actriţa Dorina Chiriac, jurnalista Luiza Vasiliu, scriitorul Alex Tocilescu, spun că nu vor să participe voluntar la un Cod Fiscal abuziv, care reprezintă „un atentat la solidaritatea socială”. „Subsemnaţii - artişti şi lucrători culturali cu activitate independentă - declarăm prin prezenta că am decis să ne asumăm riscurile financiare aferente şi să nu depunem declaraţia 600 în acest an. Nu o facem din cauză că ne depăşeşte complexitatea formularului ori procedura de depunere sau din cauză că în general nu dorim să facem aceste declaraţii. O facem în semn de protest faţă de prevederile noului Cod Fiscal, prevederi cărora le corespunde declaraţia 600”, spun semnatarii petiţiei.

Ei descriu aceste prevederi drept neechitabile şi aberante, reprezentând, de fapt, un dispreţ faţă de cetăţeni, adăugând că eliminarea formularului 600, aşa cum au promis de curând membrii guvernului, nu schimbă cu nimic „sistemul absurd” de taxare fiscală a celor cu activităţi independente. „Activitatea cultural-artistică - şi, prin urmare, şi veniturile asociate ei - au prin definiţie un caracter fluctuant în timp şi neregulat: nici un regizor de film nu face în mod constant un film pe an, nici un director de imagine nu filmează pe aceiaşi bani în fiecare an, nici un actor nu joacă în acelaşi număr de filme în fiecare an... Predictibilitatea aceasta nu există pentru nici o activitate independentă. Din acest motiv, este complet absurdă obligarea la plata contribuţiilor pe un venit încă inexistent şi profund incert, în condiţiile în care nu există absolut nici un fel de prevederi (posibilitatea unei declaraţii rectificative) legate de restituirea contribuţiilor în cazul nedepăşirii plafonului în anul în curs”, mai scriu iniţiatorii petiţiei.

Artiştii vorbesc despre o dijmă pe care statul le-o cere şi, spun ei, nu vor accepta ca statul să devină un stăpân feudal. De asemenea, scutirea de la obligativitatea contribuţiilor pentru cei cu venituri sub salariul minim nu reprezintă o „facilitate fiscală”, ci o povară asupra acestei categorii, mai precizează semnatarii petiţiei.

„Nu dorim să participăm voluntar la aplicarea unui Cod Fiscal abuziv la adresa celor mai vulnerabili dintre noi, fără legătură cu realitatea muncii noastre şi care, în final, reprezintă un atentat la solidaritatea socială, la ideile de proporţionalitate şi echitate şi la rolul unui Stat în serviciul cetăţeanului, nu invers. Acest Cod Fiscal trebuie modificat!”, conchid cei 275 de semnatari ai petiţiei.