Creşte dobânda de politică monetară

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 8 februarie 2018, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei remis, ieri, Agerpres.

De asemenea, instituţia a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% pe an de la 1% pe an, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,25% pe an, de la 3% pe an.

O altă hotărâre vizează păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Banca centrală apelează la creşterea dobânzii de politică monetară atunci când vrea să ţină inflaţia sub control. Măsura produce însă efecte atât pentru populaţie, cât şi pentru firme, pentru că, de obicei, urcă dobânzile creditelor în moneda naţională. Veştile nu sunt deloc bune pentru cei care plănuiesc să se împrumute anul acesta. Economiştii mai multor bănci estimează că dobânda de referinţă va continua să crească până la 3%.

Valoarea maximă a acestui indicator a fost atinsă în septembrie 2008: 10,25%.