Dodon l-a lăsat pe Băsescu fără cetăţenie

Igor Dodon a semnat decretul prin care i-a retras cetăţenia moldovenească lui Traian Băsescu.

Dodon a făcut anunţul pe pagina sa de Facebook, precizând că ieri a avut loc şedinţa Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lângă preşedintele Republicii Moldova, în care au fost examinate detaliat condiţiile legale de acordare a cetăţeniei lui Traian Băsescu.

Igor Dodon aminteşte că, înainte de a fi preşedinte, în calitate de deputat al Parlamentului Republicii Moldova, a spus că cetăţenia i-a fost acordată „în mod ilegal” fostului preşedinte al României. „Traian Băsescu a îndemnat în repetate rânduri la lichidarea statalităţii Republicii Moldova prin anexare la România. Încă din perioada aflării sale în exerciţiul funcţiei de preşedinte al României, acesta a refuzat să recunoască statalitatea moldovenească şi existenţa poporului moldovenesc. Toate cele menţionate vin în gravă contradicţie cu prevederile legii supreme - Constituţia Republicii Moldova. Mai mult decât atât, în cadrul procedurii de acordare a cetăţeniei Republicii Moldova lui Băsescu, au fost ignorate numeroase avize din partea mai multor instituţii, inclusiv faptul existenţei urmăririi penale”, continuă preşedintele Republicii Moldova.

Dodon spune că, prin retragerea cetăţeniei Republicii Moldova lui Traian Băsescu, repară încălcarea legii, comisă de fostul preşedinte. „Respectul faţă de Republica Moldova, faţă de poporul nostru, faţă de istoria noastră de secole, faţă de suveranitatea şi independenţa noastră va fi în continuare o preocupare de bază pe parcursul mandatului oferit de popor. Şi oricine atentează la aceste valori şi realităţi va avea de suportat consecinţele care se impun conform legii”, încheie Igor Dodon.

Băsescu vrea să atace decizia în instanţă

Fostul şef al statului român susţine că a a aflat din presă că a rămas fără cetăţenia moldovenească. „Nu m-a informat nimeni... Ce părere să am alta decât că un președinte promoscovit retrage cetățenia unui cetățean al Republicii Moldova doar pentru că nu gândește ca el. Or, eu nu o să pot gândi ca un bolșevic niciodată”, a afirmat Băsescu. El a susținut că va analiza posibilitatea de a ataca în instanță această decizie. „O să văd ce se poate face din punctul acesta de vedere, dar conform Constituției, președintele Republicii Moldova are drepturi foarte largi, din acest punct de vedere, nu știu dacă se poate face ceva în instanță. Cert este că lui Dodon îi este teamă, asta arată decizia lui, îi este teamă de Băsescu”, a adăugat fostul șef de stat.

Traian Băsescu a mai declarat că decizia lui Igor Dodon îl va dezonora mai târziu. „Eu nu comentez altfel decât prin prisma faptului că avem viziuni total diferite și că Dodon vrea în continuare o Republică Moldova îngenuncheată sub hegemonia de la Moscova. Eu aș dori o Republică Moldova care să meargă pe drumul european și, de ce nu, o Republică Moldova care să fie unită cu România. Decizia lui Dodon este una strict politică, care în timp o să-l dezonoreze”, a declarat Traian Băsescu în exclusivitate pentru Deschide.md.

Pe 3 noiembrie 2016, Traian Băsescu, alături de soţia sa, Maria, a depus, jurământul ca cetăţean moldovean, evenimentul având loc la Ambasada Republicii Moldova la Bucureşti. Fostul şef al statului român a votat, în 13 noiembrie, la al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova, el susţinând-o pe Maia Sandu.