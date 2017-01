Moldova dă UE pe Rusia

« Alte stiri din categoria International

Acordul de asociere cu Uniunea Europeană ar putea fi anulat după următoarele alegeri parlamentare, a declarat ieri, la Moscova, preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, după întâlnirea cu preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. „M-am mai exprimat şi cu alte ocazii împotriva semnării acestui acord. Consider că el nu a adus nimic Moldovei. Și nu exclud ca, după următoarele alegeri parlamentare, Partidul Socialist să obţină majoritatea parlamentară şi să anuleze acest acord”, a spus Dodon în timpul unei conferinţe de presă susţinute alături de Putin.

Noul preşedinte al Republicii Moldova, un admirator declarat al lui Vladimir Putin, a spus că preferă ca ţara sa să se integreze în Uniunea Economică Euroasiatică condusă de Rusia şi din care fac parte foste republici sovietice precum Belarus, Kazahstan sau Armenia.

În UE, „ţările mari ajung la acorduri şi cele mici sunt obligate să le respecte. Nimeni nu ţine cont de opinia lor. În Uniunea Economică Eurasiatică fiecare ţară are dreptul la vot”, a estimat Igor Dodon.

La rândul său, Putin a subliniat: „Rusia nu are nimic împotriva cooperării între Moldova şi partenerii săi, inclusiv Europa, dar ne-ar plăcea ca acest lucru să se întâmple în urma unui consens (cu Moscova) pentru a nu distruge ceea ce am construit, ci să îmbunătăţim situaţia economiilor noastre şi a ridica nivelul de trai al cetăţenilor”. El a salutat intenţia lui Dodon ca ţara sa să se alăture Uniunii Economice Eurasiatice.

Vladimir Putin a mai menţionat că, după semnarea acordului dintre Chişinău şi Bruxelles, relaţiile comerciale dintre Republica Moldova şi Rusia au făcut un pas înapoi pentru că produsele moldoveneşti au pierdut pieţele ruseşti tradiţionale şi nu au câştigat altele noi.