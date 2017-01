America intră în era Trump

« Alte stiri din categoria International

Republicanul Donald Trump a depus jurământul pe scările vestice ale Capitoliului şi a devenit al 45-lea preşedinte al Statelor Unite. Depunerea jurământului a fost urmată de ropote intense de aplauze. Trump şi-a început discursul istoric de la ceremonia de învestire adresându-se „oamenilor din întreaga lume” şi mulţumind celor care l-au adus până la Casa Albă. Noul lider american a menţionat că această zi va fi amintită în istorie ca ziua în care oamenii au preluat din nou puterea.

„Noi suntem cetăţenii Americii. Noi suntem acum uniţi într-un uriaş efort naţional pentru a ne reconstrui ţara şi a respecta promisiunile pentru oamenii ei. Împreună, noi vom determina calea pe care o va lua America şi întreaga lume pentru mulţi ani care urmează”, a declarat cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite de pe scările Capitoliului.

De asemenea, noul lider american a menţionat că această zi va fi amintită în istorie ca ziua în care oamenii au preluat din nou puterea. „Bărbaţii şi femeile acestei naţiuni nu vor mai fi niciodată uitaţi. Toată lumea vă ascultă acum”, a precizat Donald Trump.

Preşedintele i-a mulţumit fostului lider democrat care a asigurat un transfer paşnic al puterii la Casa Albă. „Timp de prea mult timp, un grup mic din capitala ţării a cules roadele guvernării, în timp ce poporul a plătit preţul. Washingtonul a înflorit, dar poporul nu s-a bucurat de o parte a bogăţiei. Politicienii au prosperat, dar locurile de muncă au fost desfiinţate, iar fabricile au fost închise. Sistemul s-a protejat pe el, dar nu pe cetăţenii ţării noastre. Victoriile lor nu au fost victoriile voastre, triumfurile lor nu au fost triumfurile voastre şi în timp ce ei au sărbătorit în capitala ţării noastre, familiile sărace de pe tot teritoriul nostru nu au avut motive să sărbătorească”, a declarat Trump în ropotele de aplauze care au umplut curtea Capitoliului din Washington.

Însă, miliardarul republican devenit preşedinte a promis că această colectare a bogăţiei se va încheia la Washington. „Toate acestea se vor schimba, începând de aici şi acum, pentru că acest moment este momentul vostru, vă aparţine vouă. Le aparţine tuturor celor strânşi aici, acum, şi tuturor celor care privesc în toată America. Aceasta este ziua voastră, aceasta este sărbătoarea voastră, iar aceasta - Statele Unite ale Americii - este ţara voastră. Ceea ce contează cu adevărat nu este ce partid controlează Guvernul nostru, ci dacă Guvernul nostru este controlat de popor”, a precizat Trump.

Discursul lui Donald Trump a durat 16 minute.

Paradă condusă de Trump

Preşedintele Donald Trump a părăsit platforma Capitoliului, după ce a devenit al 45-lea preşedinte al Statelor Unite, şi a plecat împreună cu familia sa spre Casa Albă.

Despărţirea dintre familiile Obama şi Trump a avut loc în curtea din faţa Capitoliului Statelor Unite, unde fostul cuplu prezidenţial a urcat la bordul elicopterului guvernamental care l-a dus la baza militară St. Andrews, situată în apropiere de Washington. Mai departe, Barack şi Michelle Obama au decolat pentru ultima dată cu avionul prezidenţial Air Force One spre o scurtă vacanţă în Palm Springs.

Cele două cupluri s-au îmbrăţişat înainte ca familia Obama să plece spre o altă viaţă, departe de Casa Albă. Totuşi, familia va continua să locuiască în următorii doi ani la Washington, până la absolvirea Sashei Obama.

Melania Trump, prima doamnă din Slovenia

Melania Trump, născută Melania Knauss, la 26 aprilie 1970, este originară din Slovenia. A început o carieră de model la vârsta de 16 ani, iar la 18 ani semna deja un contract cu o agenție de modelling din Milano. După ce a obținut licența în design și arhitectură la Universitatea din Slovenia, a început să aibă ședințe foto la Paris și la Milano, într-un final stabilindu-se la New York, în 1996. A apărut în campanii publicitare de top, având ocazia să lucreze cu unii dintre fotografii de renume din industria modei, printre care Patrick Demarchelier, Helmut Newton, Arthur Elgort, Ellen Von Unwerth, Peter Arnell, Antoine Verglas și Mario Testino.

Melania este o prezență captivantă în fața camerelor de luat vederi. A apărut pe coperta unor reviste ca „Vogue”, „Harper’s Bazaar”, „British GQ”, „Ocean Drive”, „Avenue”, „In Style”, „New York Magazine”. Cele mai importante apariții în publicații le includ pe cele din „Sports Illustrated Swimsuit Issue”, „Allure”, „Self”, „Glamour”, „Vanity Fair” și „Elle”. A apărut în numeroase reclame de televiziune și a fost gazda unei emisiuni, „The View”, împreună cu Barbara Walters. Stilul Melaniei a fost catalogat drept unul de o eleganță naturală.

S-a căsătorit cu Donald Trump în ianuarie 2005, iar în martie 2006, s-a născut fiul lor, Barron William Trump.

Pasionată de artă, de arhitectură, de design, de modă și de frumusețe, Melania a promovat diversitatea culturală a orașului New York, implicându-se și în ajutorarea semenilor, fapt ce nu a rămas neobservat. A fost aleasă președinte de onoare la Martha Graham Dance Company, în aprilie 2005, este membru activ al Police Athletic League, care a numit-o Femeia Anului 2006, a fost președinte de onoare al The Boy’s Club of New York, cinci ani consecutiv, iar în 2005, Crucea Roșie Americană i-a conferit titlul de Ambasador al Bunăvoinței, pe care l-a onorat timp de patru ani.

În 2010, a fost președinte al The American Heart Association, care a strâns fonduri în valoare de 1,7 milioane de dolari SUA pentru cercetare.

În aprilie 2010, Melania Trump a lansat propria colecție de bijuterii, „Melania Timepieces & Jewelry”.