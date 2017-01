Protest gigant împotriva lui Donald Trump

« Alte stiri din categoria International

Cu căciuli sau pălării roz pe cap, peste două milioane de persoane, majoritatea femei, au participat sâmbătă, în Statele Unite, la „Marşurile femeilor”, organizat pentru apărarea drepturilor civile şi împotriva preşedintelui republican Donald Trump, relatează News.ro.

Circa 500.000 de manifestanţi la Los Angeles, potrivit poliţiei, acelaşi lucru la New York, peste un milion la Washington, potrivit organizatorilor, şi sute de mii la Chicago, Dallas, San Francisco, St Louis, Denver, Boston şi în zeci de alte oraşe americane: succesul a depăşit speranţele organizatorilor, o demonstraţie de forţă care ilustrează fracturile persistente din societatea americană în faţa celui de al 45-lea său preşedinte, învestit în funcţie vineri.

Mulţimi impresionante au protestat şi în restul lumii, la aproape 700 de marşuri de susţinere a celor din SUA. În total, organizatorii spun că au atras aproape cinci milioane de manifestanţi, ceea ce depăşeşte cu mult orice aşteptări.

Imaginea începutului de an este cea a mulţimii nesfârşite de oameni care au umplut centrul capitalei americane, mulţi dintre ei însoţiţi de copii în cărucior.

În contrast cu tonul adesea ridicat şi agresiv al campaniei electorale şi cu imaginea sumbră a „masacrului american” zugrăvită de Trump în discursul său de învestitură, atmosfera de sâmbătă a fost în mare parte veselă, chiar festivă. „Avem nevoie de un om care să citească, nu de un ciudat pe Twitter” şi „Hei-hei, ho-ho, Trump has got to go!”, au scandat oamenii care au purtat căciuli roz tricotate, cu urechi de pisică - o referire la înregistrarea cu Trump din 2005 în care spunea că apucă femei de organele genitale.

Numărul de un milion de manifestanţi la Washington, anunţat de organizatori, nu a fost confirmat de autorităţi, dar, dacă se va confirma, aceasta a fost cea mai mare manifestaţie din istoria capitalei americane, depăşind-o pe cea împotriva războiului din Vietnam, din 1969, care a atras 600.000 de oameni.

Mulţime animată de vedete

Vedete, printre care Madonna, Scarlett Johansson, Ashley Judd sau Alicia Keys s-au alăturat acestei manifestaţii şi au ţinut să-şi exprime punctele de vedere faţă de declaraţiile la adresa femeilor ale lui Donald Trump.

Preşedintele american Donald Trump le-a răspuns ieri milioanelor de oameni care au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de el, întrebându-i de ce nu au mers la vot la alegerile prezidenţiale din 8 noiembrie. „Am privit manifestaţiile ieri (n.r. - sâmbătă), dar aveam impresia că am avut alegeri! De ce nu au mers la vot?”, s-a întrebat pe Twitter noul lider al Statelor Unite.„Celebrităţile au făcut mult rău cauzei”, a adăugat el.

În faţa numărului mult mai redus de participanţi la ceremonia de ieri, noul lider de la Casa Albă a criticat presa, pe care a acuzat-o de minciuni. „Am rostit un discurs, am primit şi erau un milion, un milion şi jumătate de persoane”, a spus el în cursul unei vizite la sediul CIA.

Ca regulă, autorităţile de la Washington nu oferă estimări ale numărului de oameni care iau parte la astfel de evenimente, tocmai pentru a evita polemicile. Singurul mod de a face astfel de estimări este prin compararea fotografiilor făcute din aer, care arată că învestirea republicanului a atras numai câteva sute de mii de persoane, indiscutabil mai puţin decât cea a lui Barack Obama în 2009.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, a convocat o conferinţă de presă sâmbătă seara, pentru a critica presa care a transmis aceste estimări şi comparaţii.

„A fost cea mai mare mulţime văzută vreodată la o învestitură, punct şi vom cere presei să dea socoteală”, a spus el, refuzând să răspundă la întrebările jurnaliştilor.

Reprezentanţii lui Donald Trump au cerut Serviciului Naţional pentru Parcuri să nu mai folosească, temporar, contul de Twitter, după ce instituţia a publicat imagini în care era comparată mulţimea strânsă pentru învestitura lui Barack Obama, în 2009, cu cea strânsă vinerea trecută pentru învestitura succesorului său, relatează CNN.

După ce presa a scris despre diferenţa dintre numărul de participanţi, un reprezentant al Departamentului de Afaceri Interne, de care aparţine serviciul, a anunţat angajaţii că „noua administraţie a cerut ca Departamentul şi toate birourile sale să nu transmită tweet-uri în acest weekend şi să aştepte instrucţiuni până luni”. „Vă rog să vă asiguraţi că orice tweet-uri programate nu mai sunt programate”, a adăugat el în mesaj.

Sâmbătă, Serviciul Naţional pentru Parcuri a calificat redistribuirea mesajului pe Twitter drept o greşeală.