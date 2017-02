Tarife mai mici pentru roaming

« Alte stiri din categoria International

Reducerea costurilor de roaming pentru telefonia mobilă în cadrul Uniunii Europene este cu un pas mai aproape de finalul procesului, în urma unui acord provizoriu al Parlamentului European care stabileşte cât vor plăti operatorii pentru utilizare reţelelor altor companii, scrie BBC.

Potrivit acordului, costurile totale pentru date vor scădea de la 50 de euro pe gigabyte la 7,7 euro per gigabyte, din 15 iunie. De asemenea, preţul va scădea în fiecare an, la 1 ianuarie, până în 2022, când va atinge nivelul de 2,5 euro per gigabyte.

Tariful apelului va scădea de la 0,05 euro pe minut la 0,032 euro, de la 15 iunie, iar mesajul va costa 0,01 euro de la 0,02 euro.

Costurile vor fi actualizate odată la doi ani, iar noi tarife vor fi propuse dacă este necesar.

Iniţiativa de a reduce cheltuielile pe care le plătesc operatorii de telefonie reprezintă etapa finală a planului de a elimina taxele de roaming pentru ca oamenii să folosească telefoane în afara ţării din care provin, fără să plătească costuri adiţionale.

Parlamentul European şi ţările care fac parte din UE trebuie să ratifice acordul.

Consumatorii plătesc taxe de roaming când se conectează la baza altor operatori din străinătate. Taxele sunt în plus faţă de costul apelului în sine.

Noile tarife trebuie să fie suficient de scăzute pentru ca operatorii să-şi permită să ofere un sistem de roaming gratuit pentru clienţi, dar suficient de ridicate pentru a-şi recupera costurile. De asemenea, trebuie să fie suficienţi bani în sistem pentru a continua mentenanţa şi actualizarea reţelelor.