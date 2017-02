Trump, în război deschis cu presa

« Alte stiri din categoria International

Donald Trump merge mai departe în conflictul său cu presa. După ce a interzis accesul mai multor televiziuni şi publicaţii la o conferinţă de la Casa Albă, preşedintele SUA a anunţat că nu va participa la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă. Este pentru prima oară în ultimii 45 de ani când un preşedinte american nu participă la acest eveniment anual, devenit tradiţional. Ultimul preşedinte care a făcut asta a fost Richard Nixon, în 1972, iar Reagan nu a participat în 1981, având însă un motiv întemeiat: tocmai scăpase dintr-o tentativă de asasinat, fiind rănit.

Donald Trump a anunţat că nu va lua parte la dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă, care are loc pe 29 aprilie, eveniment care a devenit tradiţional în fiecare an şi la care toţi preşedinţii americani au luat parte, cel puţin în ultimii 35-45 de ani. Anunţul vine în contextul în care administraţia Trump pare să fi declarat război presei, interzicând accesul la o conferinţă de presă jurnaliştilor de la CNN, BBC sau New York Times. Preluând discursul împotriva „fake news” (n.r. - ştirile false), Trump a acuzat mai multe publicaţii care au dus campanie împotriva sa înaintea alegerilor, că sunt „duşmanul poporului”. „Nu voi participa la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă, în acest an. Vă rog transmiteţi tuturor urările mele de bine şi să aveţi o seară plăcută!”, a scris preşedintele Trump, pe contul său de Twitter.

Şi dinspre partea jurnaliştilor a apărut deja un curent care cere boicotarea evenimentului, din cauza relaţiei pe care Trump o cultivă cu presa. Bloomberg sau revista New Yorker au anunţat că nu mai participă şi nu mai organizează petrecerile tradiţionale de după Dineu, anul acesta. Pe de altă parte, New York Times nu mai participă la Dineu de mai mulţi ani, motivând că se creează o relaţie prea prietenoasă cu preşedintele în funcţie.

Participarea preşedinţilor americani la acest eveniment a devenit o tradiţie, încă din 1924, de obicei ţinând un discurs vesel şi plin de glume şi participând la eveniment cel puţin o dată în mandatul lor. Obama a participat opt ani la rând. Trump a fost şi el la eveniment în 2011, unde a fost ţinta mai multor glume din partea lui Obama, scrie BBC. Începând din anii ’80, a devenit tradiţie ca preşedinţii să ţină un discurs în care să ironizeze presa, iar câte un comediant să aibă un sketch în care să îl ironizeze pe preşedinte.

Asociaţia Corespondenţilor de la Casa Albă a anunţat că ţine cont de intenţia lui Trump şi că dineul „va continua să fie o celebrare a Primului Amendament şi a rolului important pe care mass media de ştiri independentă îl joacă într-o republică sănătoasă”.