Londra a declanşat Brexit-ul

Ambasadorul Marii Britanii la Uniunea Europeană, Tim Barrow, i-a înmânat personal, ieri, preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, scrisoarea de notificare privind declanşarea Brexit-ului, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Scrisoarea, care a fost semnată marţi seară de premierul britanic Theresa May, a fost înmânată lui Donald Tusk în biroul său de la sediului Consiliului European din Bruxelles, la ora locală 13:30 (n.r. - 11:30 GMT). Această notificare deschide o perioadă de doi ani de negocieri pentru stabilirea modalităţii de ieşire a Marii Britanii din blocul comunitar şi pentru structurarea relaţiilor viitoare dintre Londra şi UE.

Primirea scrisorii a fost confirmată pe contul său de Twitter de Donald Tusk: „După nouă luni, Marea Britanie a livrat #Brexit”. El a postat şi o fotografie a sa cu momentul primirii documentului de la ambasadorul Barrow.

Şefa executivului britanic, Theresa May, a confirmat ieri în Parlamentul de la Londra că Marea Britanie a invocat articolul 50 din Tratatul de la Lisabona. „Acum este timpul să strângem rândurile şi să fim uniţi în această cameră (n.r. - din Parlament) şi în această ţară pentru a ne asigura că lucrăm pentru cel mai bun acord Brexit cu putinţă pentru Marea Britanie şi pentru cel mai bun viitor posibil pentru noi toţi”, a declarat premierul May în Camera Comunelor, după ce Marea Britanie a notificat oficial Bruxelles-ul cu privire la ieşirea din blocul comunitar, potrivit Reuters. „Procesul legat de articolul 50 este acum în desfăşurare şi în concordanţă cu dorinţele poporului britanic, Regatul Unit părăseşte Uniunea Europeană. Acesta este un moment istoric din care nu poate exista cale de întoarcere”, a afirmat Theresa May în faţa membrilor Camerei Comunelor.

Ea a adăugat că scrisoarea de notificare conţine afirmaţia că în cazul în care Marea Britanie părăseşte blocul comunitar în absenţa unui acord cu UE ar însemna o slăbire a cooperării dintre Londra şi Uniune în combaterea terorismului şi a criminalităţii. Theresa May a menţionat în scrisoare că intenţionează să prezinte propuneri legislative care să soluţioneze probleme specifice referitoare la ieşirea ţării sale din UE, simultan cu asigurarea continuităţii şi a stabilităţii, în special pentru mediul de afaceri.

Protejarea reciprocă a drepturilor cetăţenilor UE şi britanici, o prioritate

Theresa May speră să se poată ajunge cât mai curând posibil la un acord privind situaţia cetăţenilor UE din Marea Britanie şi cea a cetăţenilor britanici din UE. „Sper să putem aborda această problemă a cetăţenilor UE de aici şi a cetăţenilor britanici din alte state membre într-o etapă cât mai timpurie a negocierilor” de separare, a declarat Theresa May în Parlament, apreciind că „există bunăvoinţă de ambele părţi” în acest sens.

Premierul britanic a precizat că s-a referit la acest aspect şi în scrisoarea adresată preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a anunţa declanşarea Brexit-ului şi în care şi-a exprimat dorinţa de a obţine „cât mai devreme posibil” în cursul negocierilor de ieşire un acord privind protejarea reciprocă a drepturilor cetăţenilor UE şi britanici. „Abordăm aceste negocieri în mod constructiv, cu respect şi într-un spirit de cooperare sinceră”, a adăugat Theresa May.