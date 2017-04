Atacul de la Stockholm, anunţat cu o zi înainte

« Alte stiri din categoria International

Rakhmat Akilov, cetăţeanul uzbek în vârstă de 39 de ani, care a intrat vinerea trecută cu camionul într-un grup de pietoni în centrul capitalei suedeze, Stockholm, ucigând patru persoane, îşi anunţase cu o zi înaintea atacului intenţia de a comite un atentat, pe un site de discuţii al simpatizanţilor grupării Stat Islamic, deplângând după atac faptul că a ucis „prea puţini oameni”, informează ieri Agerpres. Totodată, individul, un solicitant de azil uzbek care primise ordin de expulzare, şi-a mărturisit vinovăţia şi a recunoscut că făcea parte din gruparea teroristă Stat Islamic, potrivit presei suedeze.

Bărbatul a discutat cu alte persoane radicalizate, vorbitoare de limbă rusă, înainte şi după atentat, prin intermediul aplicaţiei de mesagerie ultrasecurizată Telegram, potrivit portalului rus Politonline.ru, care a publicat extrase ale acestor conversaţii după ce le-a obţinut de la administratorii canalului Jihad, care operează în cadrul Telegram. Cu o zi înainte de atac, presupusul terorist ar fi luat legătura cu un cetăţean tadjik radicalizat, pe care l-a anunţat despre intenţia sa de a fura un „vehicul de mari dimensiuni” pentru a-l folosi ca armă împotriva oamenilor. „Mâine după-masă vreau să găsesc un vehicul de mari dimensiuni ca să calc cu el oameni”, a scris presupusul atacator, pe un chat frecventat îndeosebi de tadjici cu simpatii faţă de Stat Islamic.

Individul, identificat de tabloidele suedeze „Aftonbladet” şi „Expressen” drept Rakhmat Akilov, şi-a întrebat „colegul” tadjik „cum se fabrică o bombă” şi i-a spus că are „chibrituri, acetonă, gaz pentru arzător, arzătoare şi cuie”. Discuţia a continuat şi vineri, la câteva ore după atentat. La întrebarea „ce faci?”, uzbekul se plânge că a ucis prea puţini oameni: „rău, am călcat doar câţiva în centrul Stockholm-ului, am pierdut controlul camionului”. Akilov susţinea că a înregistrat atacul şi explica faptul că se afla în aeroport şi intenţiona „să fugă” din Suedia, iar tadjikul radicalizat îl îndeamnă să posteze înregistrarea video pe Telegram. În ciuda faptului că bărbatul a susţinut în mesajul postat pe chat că era în aeroport, acesta a fost arestat vineri într-o suburbie din nordul Stockholm-ului, fiind reţinut într-un magazin, unde se comporta „ciudat”, potrivit Aftonbladet.

„Am călcat cu maşina necredincioşi”, ar fi declarat Akilov, care ar fi susţinut că a primit ordine direct de la Stat Islamic din Siria şi a cerut încetarea bombardamentelor în această ţară, a scris „Aftonbladet”, care nu citează surse. Potrivit sursei citate şi a tabloidului „Expressen”, autorităţile confirmă doar că individul a sosit în Suedia în 2014 şi că, doi ani mai târziu, după ce i-a fost respinsă solicitarea de azil, pe numele lui a fost emis un ordin de expulzare şi era căutat de poliţie de la sfârşitul lunii februarie. AFP relatează că bărbatul ar urma să fie pus sub acuzare cel mai târziu astăzi.

Ahlens, principalul lanţ de supermarketuri suedez, şi-a redeschis ieri magazinul situat în zona pietonală a Stockholm-ului şi care a suferit daune în timpul atacului.