Parlamentarii britanici au aprobat anticipatele

Parlamentul britanic a aprobat ieri cererea premierului conservator Theresa May privind convocarea alegerilor legislative anticipate pentru data de 8 iunie, informează agenţiile internaţionale de presă.

Pentru convocarea acestui scrutin au votat 522 dintre cei 650 de parlamentari ai Camerei Comunelor, iar numărul voturilor împotrivă au fost de numai 13. Cererea a fost astfel aprobată cu un număr de voturi care a depăşit lejer majoritatea de două treimi necesară.

Adresându-se parlamentului în dezbaterea premergătoare votului, premierul Theresa May a spus că doreşte ca electoratul să-i acorde un mandat puternic pentru negocierea şi implementarea Brexit-ului şi a acuzat unele partide de opoziţie (laburiştii şi liberal-democraţii) că „încearcă să zădărnicească procesul” ieşirii Marii Britanii din UE. Aceste partide de opoziţie s-au arătat însă şi ele favorabile convocării anticipatelor, deşi sondajele actuale arată că ele riscă să piardă mandate parlamentare în urma scrutinului, în timp ce conservatorii şi-ar putea extinde majoritatea.

„Vom lupta pentru fiecare vot. Fiecare vot pentru conservatori va face şi mai dificilă sarcina celor care doresc să mă împiedice să-mi fac treaba”, a subliniat Theresa May în discursul susţinut în faţa Camerei Comunelor, ea insistând că doreşte să ceară la scrutinul din 8 iunie „un mandat pentru a realiza Brexit-ul şi a face din el un succes”.

Conservatorii conduc în sondaje

La sfârşitul săptămânii trecute, trei sondaje de opinie sugerau că partidul Theresei May, cel Conservator, este cu 20% mai sus în preferinţele electoratului, comparativ cu laburiştii, cel de-al doilea mare partid tradiţional. În plus, euroscepticii din UKIP par să-şi fi pierdut avântul câştigat înainte de referendumul pentru Brexit.

Astfel, conservatorii ar avea şanse să obţină mai multe locuri în Camera Comunelor, ceea ce i-ar uşura premierului britanic să ducă Brexit-ul la bun sfârşit.

„Devine tot mai clar că marile probleme ale Brexit-ului abia urmează, unele dintre ele chiar în viitorul îndepărtat, aşa că argumentul că acestea trebuie rezolvate înainte de alegeri nu mai are substanţă. În plus, ţara se confruntă şi cu alte probleme - criza din sistemul de sănătate, guvernarea locală şi educaţia. Toate acestea ar putea submina popularitatea guvernului şi ar putea duce la un scor mai slab pentru conservatori dacă alegerile ar avea loc la termen”, a scris „The Times”.

Theresa May, premier de conjunctură

Marea Britanie a decis la limită, în iunie 2016, ieşirea din Uniunea Europeană, situaţie care a generat o criză constituţională gravă. Alegerile anticipate riscă să afecteze planul Londrei de efectuare a negocierilor cu Uniunea Europeană. În funcţie de rezultatul alegerilor, ar putea fi pusă sub semnul întrebării chiar decizia de scoatere a ţării din UE.

Theresa May nu a devenit prim-ministru în urma alegerilor. După referendumul din iunie 2016, prin care britanicii au decis la limită ieşirea din UE, premierul David Cameron, care organizase plebiscitul din raţiuni populiste deşi pleda pentru rămânerea în Blocul comunitar, a demisionat. Pe fondul criticilor intense, Boris Johnson, unul dintre liderii taberei pro-Brexit, nu a putut fi numit premier, astfel că Theresa May a fost desemnată de Partidul Conservator, probabil ca soluţie de compromis, în fruntea Guvernului. Noul Cabinet nu a avut nevoie de votul Parlamentului, dar probabil l-ar fi putut obţine, dat fiind că Partidul Conservator are majoritate.