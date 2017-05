Secretarul pentru finanţe al Vaticanului, acuzat de pedofilie

« Alte stiri din categoria International

Poliţia australiană a declanşat o anchetă asupra unor acuzaţii mai vechi de pedofilie, pe care cardinalul Pell, cel mai Înalt Reprezentant al Bisericii Catolice în Australia. În octombrie anul trecut, poliţia australiană s-a deplasat la Roma pentru a-l audia pe cardinalul George Pell cu privire la aceste acuzaţii. Nicio inculpare nu a fost pronunţată în acest dosar.

În paralel, Comisia Regală de Anchetă din Australia se interesează în legătură cu răspunsurile instituţionale aduse în cazurile de abuzuri sexuale comise asupra copiilor. Cardinalul Pell a fost audiat de trei ori în acest cadru şi a recunoscut în faţa comisiei că a neglijat existenţa, sub gestiunea sa, a unor preoţi pedofili în Statul Victoria în anii 1970.

Într-o carte nouă, jurnalista de investigaţie Louise Milligan prezintă însă detalii noi asupra acestor acuzaţii de pedofilie ce-l vizează personal pe cardinalul Pell, precum şi noi informaţii asupra unor presupuse tentative ale Bisericii Catolice de a muşamaliza cazurile de pedofilie.

Cardinalul George Pell, care a dat de înţeles că este victima unei conspiraţii, l-a criticat pe editorul cărţii „Cardinal: The Rise and Fall of George Pell” („Cardinalul: Mărirea şi decăderea lui George Pell”) şi mass-media din Australia.

Ecleziastul a fost hirotonit preot în 1966 la Roma, înainte de a reveni în Australia în 1971, unde a urcat treptele ierarhiei catolice. El a fost desemnat în 1974, de Papa Francisc, să aducă mai multă transparenţă în finanţele Vaticanului.