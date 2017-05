Trump dezvăluie informaţii strict secrete ruşilor

« Alte stiri din categoria International

Preşedintele american Donald Trump a dezvăluit informaţii cu grad înalt de clasificare şefului diplomaţiei ruse şi ambasadorului Rusiei în Statele Unite în cadrul recentei întâlniri de la Casa Albă, afirmă „Washington Post”.

Informaţiile împărtăşite de preşedintele american se refereau la gruparea Stat Islamic şi fuseseră comunicate de către un partener al Statelor Unite care nu a autorizat Washingtonul să le comunice Moscovei. Preşedintele american „a dezvăluit mai multe informaţii ambasadorului rus decât am împărtăşit cu proprii noştri aliaţi”, a indicat, sub acoperirea anonimatului, un responsabil american citat de „Washington Post”. Este vorba de informaţii având unul din gradele de clasificare cele mai ridicate din cele utilizate de agenţiile de informaţii americane.

Potrivit „Washington Post”, Donald Trump „a început să descrie detaliile unei ameninţări teroriste a SI legată de utilizarea laptopurilor în avioane”. Cotidianul precizează că a decis să nu publice mai multe detalii despre acest proiect terorist la cererea expresă a responsabililor americani.

Dacă Donald Trump nu a încălcat legea, un preşedinte dispune de o largă marjă de manevră pentru a declasifica informaţiile de care dispune, iniţiativa sa ar putea pune în pericol schimbul de informaţii cu aliaţi apropiaţi. Divulgarea acestor informaţii sensibile ar putea da indicaţii asupra modului în care ele au fost colectate şi ar putea, pe de altă parte, pune în dificultate sursele.

Aceste dezvăluiri intervin într-un moment în care rolul jucat de Moscova în campania prezidenţială americană constituie obiectul unei atenţii sporite după destituirea surprinzătoare a directorului FBI, James Comey, al cărui serviciu anchetează asupra unei eventuale complicităţi între echipa Trump şi Rusia.

Donald Trump i-a primit miercurea trecută în Biroul Oval pe şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, şi pe ambasadorul rus la Washington, Serghei Kisliak. Moscova a difuzat rapid fotografii de la această întâlnire închisă presei.

Donald Trump: „Am vrut să împărtășesc cu Rusia”

Președintele american Donald Trump a dat asigurări ieri că are „dreptul absolut” să împărtășească informații cu Rusia, în legătură cu „terorismul”, „securitatea zborurilor” sau din „motive umanitare”. „Ca președinte, am vrut să împărtășesc (n.r. - informații) cu Rusia (în cadrul unei întâlniri programate și deschise la Casa Albă), și am dreptul absolut să fac asta, în legătură cu fapte precum terorismul și securitatea zborurilor sau din motive umanitare. În plus, am vrut ca Rusia să își intensifice semnificativ lupta împotriva ISIS (n.r. - Statul Islamic) și a terorismului”, a scris Trump pe Twitter.

Anterior, Casa Albă a negat că Trump a împărtășit informații clasificate despre gruparea teroristă Statul Islamic în timpul întâlnirii sale cu Lavrov și cu ambasadorul rus în SUA, Serghei Kisliak.

La rândul său, Ministerul rus de Externe a negat ieri informațiile. Astfel de relatări sunt „un alt fals” al presei americane. „Citiți ziarele americane? Nu ar trebui. Ați putea să le folosiți pentru altceva”, a scris pe Facebook purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova.

Greg Miller, unul din jurnaliştii „Washington Post”, împreună cu Greg Jaffe, a apărat la „CNN” soliditatea articolului său, estimând că Casa Albă „se joacă cu cuvintele” şi evită fondul problemei.

Reacţii dure din parte politicienilor americani

Politicienii republicani şi democraţi au fost sideraţi de dezvăluirile făcute de „Washington Post”.

„Dacă este adevărat, este evident tulburător”, a reacţionat senatorul republican John McCain la CNN.

„Nu avem niciun mijloc de a şti ce s-a spus, dar protecţia secretelor naţiunii noastre este crucială”, a declarat Doug Andres, purtător de cuvânt al lui Paul Ryan, preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, care „speră într-o explicaţie completă a faptelor din partea administraţiei”.

Fostul candidat la alegerile primare democrate, senatorul Bernie Sanders, a estimat că aceste dezvăluiri fac încă şi mai necesară numirea unui „procuror special” în ancheta asupra ingerinţelor ruseşti în alegerile prezidenţiale americane.