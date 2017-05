Atacul din Manchester revendicat de islamişti

« Alte stiri din categoria International

Un bărbat a revendicat în numele grupării teroriste Statul Islamic (SI) atentatul de luni seară din Manchester, soldat cu 22 de morţi şi 59 de răniţi, şi a insistat că „este doar începutul”, într-o înregistrare video difuzată de expertul marocan în mişcări jihadiste Abdallah Rami.

În înregistrarea video, de numai 16 secunde, bărbatul cu cagulă, având în spate steagul negru al SI, vorbeşte în engleză şi spune că „leii Statului Islamic încep să-i atace pe toţi cruciaţii”.

Mesajul se încheie în momentul în care bărbatul ridică o pancartă pe care scrie de mână „Manchester 22-05-2017”, iar în limba arabă apar cuvintele „Allahu Akbar”. „În numele lui Allah, cel milostiv şi îndurător, acesta este doar începutul: leii Statului Islamic în Irak şi Siria îşi încep atacurile împotriva tuturor cruciaţilor. Allahu Akbar! Allahu Akbar!”, recită bărbatul cu cagulă.

Autenticitatea înregistrării nu a putut fi confirmată, menţionează EFE, care notează că este vorba de un format pe care Statul Islamic nu îl foloseşte în mod obişnuit pentru a revendica atacuri teroriste.

Pe de altă parte, poliţia britanică a anunţat că a arestat un bărbat în vârstă de 23 de ani în legătură cu atacul sinucigaş. „Putem să confirmăm arestarea unui bărbat în vârstă de 23 ani în sudul”, a declarat poliţia într-un comunicat. Autorul atacului a murit după ce a declanşat un dispozitiv exploziv, a anunţat anterior poliţia.

Mai devreme, premierul britanic Theresa May a declarat că poliţia şi serviciile de securitate britanice cunosc identitatea presupusului atentator sinucigaş de la Manchester. Vorbind din faţa reşedinţei sale din Downing Street 10, Theresa May a afirmat însă că autorităţile nu sunt pregătite deocamdată să anunţe identitatea atacatorului. Potrivit lui May, atacul a fost „unul dintre cele mai grave acte teroriste pe care le-am trăit vreodată în Marea Britanie”.