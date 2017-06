Român, erou după atentatul de la Londra

« Alte stiri din categoria International

Un brutar ieşean, Florin Morariu, care lucrează într-un local din centrul Londrei, a filmat după atacurile teroriste de sâmbătă seara şi a postat filmul pe Facebook, el povestind cum doi terorişti au înjunghiat mai mulţi oameni pe stradă şi cum l-ar fi lovit pe unul dintre ei cu un „basket”. „Oameni buni, ferească Dumnezeu ce e aici! Doi terorişti taie lumea pe stradă. Uitaţi ce e aici! Câţi au omorât, fraţilor. Eram la muncă. Uitaţi ce i-au făcut unuia. Of! I-am dat în cap! I-am dat cu basketul în cap! I-am dat un bascket de l-am zăpăcit!”, spune Florin Morariu în film.

Bărbatul îi cere unui coleg de la restaurant să îi aducă făcăleţul de sub masă pentru a se duce să lupte cu teroriştii. Apoi el aleargă pe stradă şi filmează mai multe scene în care se văd oameni răniţi întinşi pe jos cărora li se acordă îngrijiri.

Ieri, presa britanică a scris despre curajul lui Florin Morariu. Ieşeanul muncea sâmbătă seara în brutăria Bread Ahead, atunci când trei atacatori au condus o furgonetă albă în pietonii de pe London Bridge, înainte de a coborî înarmaţi cu mai multe cuţite şi de a-i ataca pe trecătorii din zona Borough Market.

Românul a invitat trei brazilience speriate în magazin şi le-a servit cu un pahar de apă, iar acestea din urmă i-au explicat că trei bărbaţi înjunghie trecători în piaţa din zona centrală a Londrei. Atunci, Morariu susţine că a pus mâna pe două lăzi şi a ieşit din magazin pentru a-i găsi pe atacatori şi pentru a-i apăra pe răniţi. „Am simţit milă pentru victime, nu am ştiut cum să gestionez situaţia sau cum să reacţionez, m-am gândit că şi eu sunt în pericol. Atunci pur şi simplu am aruncat o ladă într-un atacator. Am aruncat prima ladă şi am ştiut că se va feri, aşa că m-am apropiat de el şi l-am lovit în cap cu cealaltă ladă”, a declarat brutarul român într-un interviu pentru BBC.

Apoi, un poliţist i-ar fi spus brutarului să se retragă din zonă, înainte să arunce o grenadă.

Internauţii britanici au scris despre eroismul de care a dat dovadă românul în timpul atentatului terorist din Londra. „Cred că Florin este un erou pentru că a atacat cu atâta curaj un terorist şi s-a arătat pregătit să continue lupta”, a scris un britanic pe Twitter.

Jurnaliştii „Herald Sun” au scris şi ei despre laudele care i se aduc lui Florin Morariu.

Şapte persoane şi-au pierdut viaţa, în vreme ce alte 48 au fost rănite după ce trei atacatori au intrat cu o furgonetă în pietonii de pe London Bridge, înainte de a-i ataca pe trecători cu mai multe cuţite în zona Borough Market. 21 de persoane sunt în continuare în stare critică în spitalele din Londra.

Atacatorii au fost împuşcaţi mortal în opt minute de la primul apel de urgenţă la 999. Poliţia a anunţat că cei trei bărbaţi purtau centuri explozive false.

Statul Islamic a revendicat, duminică seara, responsabilitatea atacurilor teroriste. „Un detaşament al Statului Islamic a executat atacul de ieri de la Londra”, se arată într-o scurtă declaraţie postată pe site-ul oficial al agenţiei media a Statului Islamic, Al Amaq.

În urma raidurilor antiteroriste, 12 persoane au fost reţinute.