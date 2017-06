Presiuni asupra justiţiei făcute de Trump

« Alte stiri din categoria International

Fostul director al FBI, James Comey, a confirmat că preşedintele american, Donald Trump, i-a sugerat să abandoneze ancheta asupra fostului consilier prezidenţial pe probleme de securitate naţională, Michael Flynn, implicat în afacerea amestecului Moscovei în alegerile prezidenţiale din SUA, potrivit mărturiei sale scrise postate ieri pe Internet, dar şi a depoziţiei date în faţa congresmenilor americani.

Povestind o discuţie privată care a avut loc la 14 februarie în Biroul Oval, Comey a scris că Trump a adus discuţia despre Michael Flynn, la acea dată consilierul lui pe probleme de securitate naţională, şi i-a declarat: „Sper că vei găsi o modalitate să abandonezi asta, să îl laşi în pace pe Flynn. Este un băiat bun”.

Potrivit lui Comey, această cerere se referea la orice investigaţie legată de „falsele declaraţii ale lui Flynn cu privire la discuţiile purtate cu ambasadorul rus în decembrie”, şi nu la ancheta mai largă asupra eventualelor legături dintre Rusia şi campania electorală a omului de afaceri republican. „A fost îngrijorător, dat fiind rolul FBI ca serviciu de investigaţii independent”, a scris James Comey.

La remarca congresmenilor conform căreia Trump i-a spus fostului şef FBI: „Sper că puteţi vedea clar situaţia şi să renunţaţi. Să-l lăsaţi în pace pe Flynn”, Comey a recunoscut că nu este un ordin direct, dar că a „interpretat aceste cuvinte ca pe o instrucţiune”.

De asemenea, James Comey a spus în faţa congresmenilor că nu are nicio îndoială că Rusia a încercat să influenţeze rezultatele alegerilor din SUA şi că s-ar afla în spatele problemelor Partidului Democrat, dar a susţinut că nici Trump şi nici vreun alt oficial al administraţiei acestuia nu i-a cerut să renunţe la anchetă.

Trump făcut mincinos

Sub jurământ, fostul director al FBI l-a acuzat pe Donald Trump că a spus „pur şi simplu minciuni” şi că l-a defăimat atât pe el, cât şi Biroul Federal de Investigaţii. El a mai declarat că şi-a luat notiţe după întâlnirile cu Trump, pentru că „natura persoanei” l-a îngrijorat şi l-a făcut să creadă că ar putea minţi. „A fost un cumul de factori. Cred că circumstanţele, subiectul şi persoana cu care interacţionam. Circumstanţele - adică eram singur cu preşedintele Statelor Unite, de fapt, cu preşedintele ales. Subiectul se referă la faptul că discutam despre teme care aveau de-a face cu responsabilităţile de bază ale FBI, care îl priveau personal pe preşedintele ales. Şi pe urmă a mai fost vorba şi despre natura persoanei. Mă temeam sincer că ar fi putut să mintă cu privire la natura acelei întâlniri, aşa că mi s-a părut foarte important să o documentez. Nu am mai întâlnit până atunci un asemenea cumul de factori, dar m-a făcut să consider că trebuie să o prezint în scris şi să fac asta foarte detaliat”, a spus el.

Comey a spus că preşedintele are dreptul să concedieze directorul FBI în orice moment, în cursul mandatului de zece ani al acestuia, însă Trump a spus „pur şi simplu minciuni” pentru a-l schimba. „Am fost derutat când am aflat de la televizor că preşedintele m-ar fi demis din cauza anchetei legate de Rusia. Şi apoi am aflat, tot din presă, că preşedintele le-a spus altor persoane, într-o discuţie privată, că demiterea mea a însemnat o ridicarea unei mari presiuni în privinţa investigaţiei despre Rusia. Deşi legal, nu este nevoie de nicio motivaţie oficială pentru demiterea unui director al FBI, Administraţia Trump a ales să mă defăimeze şi, mult mai important decât acest lucru, să defăimeze FBI, prin declaraţii potrivit cărora instituţia este în degringoladă, că era condusă necorespunzător, că angajaţii şi-au pierdut încrederea în şeful FBI. Toate acestea au fost doar minciuni. Vreau ca naţiunea americană să ştie acest adevăr: FBI este o instituţie onestă, puternică, este şi va fi întotdeauna o instituţie independentă”, a spus Comey.

Senatul american vrea să audă şi versiunea lui Trump

Preşedintele Comitetului pentru Informaţii din Senatul american, republicanul Richard Burr, a declarat ieri la începutul audierii fostului director al FBI demis de preşedintele Donald Trump, James Comey, că americanii trebui să afle versiunile fiecăruia dintre aceştia din urmă despre controversata chestiune ce priveşte investigarea posibilei imixtiuni a Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA.

„Poporul american trebuie să audă versiunea dumneavoastră, la fel cum trebui să o audă şi pe cea a preşedintelui. Vom stabili faptele, separat de speculaţiile extravagante, şi le vom prezenta poporului american pentru a le evalua singur”, a spus Burr, adresându-se lui Comey.

La finalul audierilor din Comitetul pentru Informaţii din Senatul american, sarcina de a afla dacă Trump a obstrucţionat justiţia în scandalul privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA din noiembrie 2016 îi va reveni consilierului special numit în acest sens, Robert Mueller. El va fi cel care va stabili dacă Donald Trump va fi pus sub acuzare, ceea ce va duce implicit la suspendarea lui din funcţie şi preluarea prerogativelor prezidenţiale de către vicepreşedintele Mike Pence.