Român suspectat de răpire în Belgia

« Alte stiri din categoria International

Un român în vârstă de 44 de ani a fost arestat la Bruxelles, fiind suspectat că a răpit duminică o fată de şase ani, relatează Digi24.

Copila, Jihane, a fost filmată de camerele de supraveghere duminică după-amiază, în jurul orei locale 15:00 (16:00 ora României), însoţită de românul Aurel C., în apropierea de locuinţa ei din Anderlecht.

Poliţia a publicat o fotografie cu suspectul şi copila şi i-a cerut presupusului răpitor să se predea. La aproximativ 20 de ore de la răpire, românul a fost prins la ieşirea din domiciliul său din centrul Bruxelles-ului, împreună cu fetiţa. Aceasta nu a fost rănită, dar este în stare de şoc.

Românul, care a publicat pe reţelele de socializare zeci de fotografii şi desene cu fete foarte tinere, se răsese, probabil pentru a nu fi recunoscut. El a fost audiat de un judecător de instrucţie şi susţine că ar fi vrut, de fapt, „să ajute copilul”. De asemenea, afirmă că a vrut să meargă la secţia de poliţie, după ce a aflat că Jihane este căutată. Ar fi aşteptat, însă, ca fetiţa să se trezească din somn, pentru a fi odihnită.

Potrivit Parchetului, declaraţiile sale nu par să indice probleme psihice. Autorităţile l-au plasat în arest pentru răpire şi sechestrare. El va compărea din nou în instanţă în termen de cinci zile.

Poliţia a audiat-o şi pe Jihane, dar detaliile sunt ţinute secrete cel puţin până la finalizarea anchetei. „Slavă Domnului, comoara noastră este bine”, a scris familia micuţei pe Facebook, publicând o fotografie cu copila înconjurată de rude, la spital. Ea va rămâne internată timp de câteva zile. „Nu ştim prea bine nici noi ce a îndurat. Vorbeşte foarte puţin şi nu mănâncă aproape nimic. Este evident că omul a speriat-o. După câteva ore am văzut o îmbunătăţire la ea, părea mai puţin distantă”, a spus tatăl fetei pentru cotidianul Het Laatste Nieuws.

Aurel C. nu are antecedente judiciare în Belgia, iar anchetatorii belgieni au luat legătura cu autorităţile române pentru a stabili dacă are cazier în ţara de origine.