Aisberg uriaş desprins din Antarctica

O uriaşă bucată de gheaţă, de două ori mărimea Qatarului, s-a desprins din Antarctica. Un satelit de observare al SUA a descoperit noul aisberg, în timp ce survola regiunea calotei de gheaţă Larsen C, informează BBC. Noul aisberg care cântăreşte un miliard de tone şi ar putea primi denumirea A68.

Cunoscut drept Larsen C înainte de a se rupe acesta devine unul dintre cele mai mari aisberguri din lume, măsurând 5.698 de kilometri pătraţi. Asta înseamnă de patru ori suprafaţa Londrei sau de şapte ori cea a New York-ului, notează CNN. Tot pentru comparaţie, suprafaţa insulei Cipru este de aproximativ 9.200 kilometri pătraţi. „Este unul dintre cei mai mari gheţari formaţi recent, iar modul în care va evolua în timp este greu de prezis. Ar putea rămâne într-un bloc compact sau se poate diviza în mai multe fragmente. Unele bucăţi de gheaţă ar putea rămâne în zonă, în timp ce altele ar putea migra către nord, în apele mai calde” , a declarat profesorul Adrian Luckman, din cadrul Universităţii Swansea, pentru The Telegraph.

Pe baza informaţiilor furnizate de satelitul CryoSat, Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a anunţat că „aisbergul final are o grosime de circa 190 de metri şi conţine circa 1.155 de kilometri cubi de gheaţă”, dar şi că dimensiunea sub nivelul mării „ar putea atinge 201 metri”.

Aisbergul desprins nu va avea impact asupra nivelului oceanelor, întrucât pluteşte deja pe apă.

Blocul face însă parte din bariera gigantică de gheaţă, Larsen C, care reţine gheţari capabili să facă să crească nivelul oceanelor cu 10 centimetri dacă vor ajunge în Oceanul Antarctic.

Sunt temeri şi că Larsen C ar reprezenta un pericol pentru nave, deoarece aisbergul care s-a desprins acum este de 100.000 de ori mai mare decât cel care a lovit Titanicul.

Localizat pe coasta Peninsulei Antarctica, stratul de gheaţă Larsen este divizat în trei blocuri mai mici. În 1995 din calota de gheaţă a Antarcticii s-a desprins stratul de gheaţă Larsen A, iar în 2002 s-a dezintegrat şi aisbergul Larsen B. Formarea aisbergurilor este un proces natural, pe care încălzirea aerului şi a oceanelor îl accelerează, au subliniat oamenii de ştiinţă.