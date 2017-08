Bătaie pe băncile din Anglia

« Alte stiri din categoria International

Ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, a dat asigurări că Parisul va depăși Frankfurtul, devenind principalul centru financiar al Uniunii Europene după ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmite Bloomberg.

"Vom lua decizii dificile, vom reduce taxele în Franța, vom face țara noastră mai atractivă. Vom câștiga întrecerea", a declarat Le Maire într-un interviu acordat la Paris.

Marea Britanie va ieși din UE la sfârșitul lui martie 2019, fapt care a forțat unele instituții să-și restructureze activitatea, iar marile bănci și-au înființat noi centre de operațiuni în interiorul blocului comunitar pentru a-și asigura accesul la clienții din UE. Analiștii se așteaptă ca orașul Frankfurt să fie principalul câștigător de pe urma Brexitului, după ce bănci importante, ca Standard Chartered Plc, Nomura Holdings Inc, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc și Daiwa Securities Group Inc au ales în ultimele săptămâni capitala financiară a Germaniei ca sediu al operațiunilor lor în Uniunea Europeană. Și băncile americane de investiții Morgan Stanley și Citigroup Inc ar putea anunța o decizie similară, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Marea Britanie este cea mai mare piață de servicii financiare din Uniunea Europeană, iar instituțiile cu sediul în Regatul Unit, îngrijorate că ar putea pierde accesul la piața unică europeană după finalizarea Brexitului, iau în calcul mutarea unor operațiuni și angajați în alte centre financiare europene.

În prezent, aproape 30% din tranzacțiile valutare și aproximativ 30% din întreaga creditare bancară din UE se face prin intermediul instituțiilor din City of London.

Încercările Parisului de a atrage băncile care intenționează să-și reloce activitățile din Londra sunt îngreunate de reglementările anevoioase privind concedierea angajaților, sistemul de impozitare volatil și ridicat. Ca rezultat, numărul băncilor care și-au exprimat intenția de a se muta la Frankfurt este deja dublu față de cele care au ales Parisul.

Taxe anulate de Paris

Luna trecută, Le Maire a anunțat că va renunța din 2018 la taxa pe tranzacțiile financiare, deoarece descurajează băncile să se mute la Paris. Și președintele Emmanuel Macron s-a angajat să reducă gradual impozitul pe profit la 25% până în 2022, de la 33% în prezent.

Capitala Franței vrea să atragă 20.000 de locuri de muncă din Marea Britanie, conform datelor Paris Europlace, principalul grup de lobby financiar din Franța. De asemenea, Parisul este interesat să găzduiască și Autoritatea Bancară Europeană (EBA), organismul care reglementează băncile din UE și care a anunțat deja că va trebui să se mute de la Londra după decizia Marii Britanii de a ieși din UE.

"Multe bănci și mulți investitori ar trebui să fie conștienți că Franța se schimbă. Mâine, Franța va fi locul unde trebuie să te afli. Nu doar pentru domnul Neymar ci și pentru toți investitorii", a declarat ministrul francez de Finanțe.