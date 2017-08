Trei români printre răniţii din Barcelona

« Alte stiri din categoria International

Trei români se află printre răniţi, ultimul dintre ei fiind identificat ieri dimineaţă. Acesta din urmă este şi cel mai grav rănit, fiind singurul internat în spital. „Este într-o stare sub control, dar rezervat. Cu el nu se poate discuta pentru că e sub analgezice. E la secţia Urgenţe, dar urmează să îl ducă pe secţie. El are un traumatism cranio-cerebral, a avut o hemoragie. Vor vedea dacă a trecut sau dacă se face hematom, deci aici e problema. Şi mai are fracturi costale”, a declarat consulul României la Barcelona, Manuel Pleşa.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că operaţiunea de identificare a victimelor şi cetăţeniei răniţilor este un proces complex, aflat în desfăşurare, situaţia fiind una care se schimbă de la un moment la altul.

De asemenea, MAE menţionează că informaţii actualizate vor fi transmise pe tot parcursul evoluţiei situaţiei, pe măsura obţinerii de date oficiale de la autorităţile locale şi că, în contextul operaţiunilor antiteroriste aflate în desfăşurare, circulaţia în regiune şi accesul în unităţile publice este momentan restricţionat de către autorităţi.

Românii afectaţi pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Barcelona: +34.934.181.535; +34.934.344.223, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă sau la numărul de urgenţă al oficiului consular din Barcelona +34.661.547.853, respectiv al misiunii diplomatice din Madrid +34.649.656.032.