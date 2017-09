Munte în pericol din cauza testelor nucleare

« Alte stiri din categoria International

Geofizicienii de la University of Science and Technology of China au identificat zona Punggye-ri ca fiind locul unde au fost efectuate cele mai recente cinci teste nucleare.

Cercetătorul Wang Naiyan, de la China Nuclear Society, avertizează că alte detonări ar putea duce la colapsul muntelui. De asemenea, el trage un semnal de alarmă cum că acestea ar putea provoca scurgerea de radiaţii în regiune, inclusiv în China, notează „South China Morning Post”, preluat de „The Independent”. Pentru început, riscul cel mai mare există la vârful muntelui, care s-ar putea prăbuşi din cauza dimensiunii bombelor create de regimul nord coreean.

Site-ul 38 North al Universităţii Johns Hopkins din Washington a publicat o serie de imagini luate prin satelit datând de luni care arată schimbări la suprafaţa principalului sit nord-coreean de teste nucleare, Punggye-ri. Solul a fost răscolit, iar mici alunecări de teren au cărat materiale în albia râului. „Aceste modificări sunt mai numeroase şi mai întinse decât cu prilejul primelor teste desfăşurate anterior de Coreea de Nord”, au scris specialiştii de la 38 North. „Nu pare să fie semnul unui crater de prăbuşire aşa cum a sugerat replica ce a urmat testului”, au subliniat ei.

Cel de-al şaselea test nuclear nord-coreean a provocat un cutremur cu magnitudinea 6,3, potrivit seismologilor americani. Acesta a fost urmat la scurt timp de un seism cu magnitudinea 4,1, ceea ce a ridicat problema unei posibile prăbuşiri a sitului şi a răspândirii de materiale radioactive în atmosferă.

Seulul a estimat energia degajată la 50 de kilotone. Potrivit cercetătorilor americani, puterea testului a fost de 100 de kilotone sau mai mult. Japonia a apreciat-o la 160 de kilotone, de zece ori mai mare decât bomba care a distrus Hiroshima în 1945.

Agenţia sud-coreeană pentru securitate nucleară a explicat ieri că nu a decelat nicio urmă de materiale radioactive în eşantioanele de aer, sol şi apă prelevate după test.

Luni, ambasadorul SUA la ONU a declarat că liderul nord coreean „cerşeşte războiul” şi a cerut „cele mai dure măsuri posibile”: Răbdarea Statelor Unite nu este nelimitată. Reacţia a venit după ce Phenian-ul a efectuat un nou test nuclear. „A venit timpul să epuizăm toată măsurile diplomatice, până nu este prea târziu”, a afirmat Haley în cadrul şedinţei Consiliului de Securitate al ONU.

Ambasadorul american a transmis un avertisment statelor care întreprind relaţii comerciale cu regimul de la Phenian, argumentând că respectivele state alimentează alimentează ambiţiile nucleare ale Coreei de Nord. „Războiul nu este niciodată un lucru pe care Statele Unite şi-l doresc. Nu vrem asta, dar răbdarea ţării mele nu este nelimitată. Doar cele mai puternice sancţiuni pot rezolva problema pe cale diplomatică. Acţiunile lui Kim Jong-un nu sunt defensive”, a afirmat ambasadorul american.

La rândul său, Han Tae Song, ambasadorul Coreei de Nord la ONU, a declarat că Statele Unite vor mai primi „pachete cadou” atât timp cât vor continua „provocările şi presiunile” asupra regimului de la Phenian.