Cutremur devastator în Mexic

Seismul, considerat cel mai puternic din ultimul secol, a ucis cel puţin 32 de persoane şi a făcut pagube însemnate.

Un puternic seism cu magnitudinea de 8,2 s-a produs în noaptea de joi spre vineri într-o regiune de coastă din sudul Mexicului, distrugând mai multe locuințe în statul Chiapas și provocând moartea a cel puțin 32 de persoane. Enrique Pena Nieto, președintele Mexicului, a declarat că seismul a fost cel mai puternic înregistrat în această țară în ultimul secol.

Locuitorii din Ciudad de Mexico au ieșit pe străzi în pijamale, iar alarmele au început să sune imediat după seism, care s-a produs cu puțin timp înainte de miezul nopții, a precizat un martor, citat de Reuters. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe cartiere.

"Nu am fost niciodată într-o zonă în care pământul să se miște atât de mult. Prima dată am râs, dar apoi luminile s-au stins și nu știam ce să fac. Aproape că am căzut peste balustradă", a spus Luis Carlos Briceno, un arhitect în vârstă de 31 de ani, care vizita orașul Ciudad de Mexico.

Unele dintre informațiile cele mai grave au venit inițial din orașul Juchitan din statul Oaxaca, unde părți din oraș, un hotel, un bar și alte clădiri au fost complet distruse. Alejandro Murat, guvernatorul statului, a declarat că în Oaxaca au fost înregistrați 23 de morți, dintre care 17 în Juchitan.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență a precizat că decesele a șapte oameni au fost confirmate în statul vecin Chiapas. Anterior, guvernatorul din Tabasco, Arturo Nunez, a spus că doi copii au murit în acest stat. Unul dintre ei a murit după ce un zid s-a prăbușit, iar celălalt, după ce alimentarea ventilatorului din secția pentru bebeluși a fost oprită, din cauza lipsei de electricitate.

La aeroportul din Ciudad de Mexico o parte din ferestre s-au spart din cauza cutremurului și în mai multe cartiere ale capitalei s-a întrerupt curentul, afectând peste un milion de persoane.

Români în siguranţă după seism

Doi turişti români au cerut asistență consulară după cutremurul din Mexic. În urma demersurilor făcute de Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), cei doi români au fost identificați și sunt în siguranță.

U.S. Geological Survey a anunțat că seismul s-a produs la 23:49 (ora locală) și a avut epicentrul la 165 de kilometri vest de Tapachula în statul Chiapas, nu foarte departe de Guatemala, la o adâncime de 69,7 kilometri. Seismul a provocat un tsunami de 0,7 metri în largul Mexicului, a anunțat Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific. În septembrie 1985, un cutremur de pământ cu magnitudinea de 8,1 a devastat mare parte din capitala Ciudad de Mexico și a făcut peste 10.000 de victime.

După acea tragedie, autoritățile mexicane au întărit reglementările în domeniul construcțiilor de clădiri și au dezvoltat un sistem de alertă pe baza unor senzori amplasați în regiunile de coastă. Locuitorii din Ciudad de Mexico au ieșit pe străzi după cutremur, a dezvăluit un martor, citat de aceeași agenție de presă.