Catalonia, în pragul războiului civil

Sute de persoane au fost rănite în confruntările violente cu poliţia ieri, în ziua referendumului privind independenţa Cataloniei. „Peste 460 de persoane rănite în Catalonia deja. Ca primar al BCN cer încetarea imediată a asalturilor poliţiei împotriva populaţiei lipsite de apărare”, a comunicat primarul Barcelonei, Ada Colau, pe Twitter.

Autorităţile secesioniste catalane au acuzat poliţia spaniolă de brutalităţi „nejustificate”, după ce poliţişti în echipament de intervenţie au pătruns în forţă în şcoli şi alte clădiri publice desemnate ca secţii de vot, şi au confiscat materiale electorale. Susţinători ai referendumului ocupaseră aceste sedii încercând să le menţină deschise pentru procesul de votare.

Purtătorul de cuvânt al guvernului catalan, Jordi Turull l-a indicat pe şeful executivului spaniol, Mariano Rajoy, drept principalul vinovat pentru aceste agresiuni.

Ministrul de Externe în guvernul catalan, Raul Romeva i Rueda, a cerut UE să intervină. „Cerem instituţiilor europene să condamne violenţa pe care o suferă cetăţeni europeni”, le-a spus el reporterilor.

Catalanii au sfidat ordinele de la Madrid şi au stat la coadă să voteze. N-au fost intimidaţi nici de scutierii care nu în puţine cazuri au folosit forţa pentru a-i împiedica pe catalani să ajungă la urne, nici de lipsa buletinelor de vot, nici de mesajele menite să îi descurajeze, venite din partea guvernului spaniol. Printre cei care au votat în favoarea independenţei se numără şi fotbalistul Gerard Piqué, soţul cântăreţei Shakira. El a postat pe reţelele sociale fotografii care dovedesc că a fost la vot.

Autorităţile catalane au organizat peste 2.300 de secţii pentru cele aproximativ 5,3 milioane de persoane cu drept de vot. Secţiile urmau să rămână deschise până la ora locală 20:00. Conform unui purtător de cuvânt, 73% dintre centrele de vot au fost operaţionale, în pofida acţiunilor poliţiei.

Înaintea raidurilor de ieri, poliţiile spaniolă şi catalană au confiscat cel puţin 12 milioane de buletine de vot, au arestat 14 oficiali implicaţi în organizarea scrutinului, au închis sute de site-uri legate de referendum şi au preluat controlul asupra centrului unde urma să aibă loc numărătoarea.

Puigdemont: Poliţia răspunde cu gloanţe la urne

Folosirea de către poliţie a bastoanelor şi gloanţelor de cauciuc la referendumul interzis de Madrid creează o imagine „îngrozitoare” a Spaniei, a acuzat ieri liderul separatist catalan Carles Puigdemont.

El a declarat presei că bastoanele, gloanţele de cauciuc şi violenţa la care a recurs Poliţia pentru a împiedica votul în cadrul a ceea ce autorităţile spaniole au numit „un referendum ilegal” au arătat de ce catalanii vor să se rupă de Spania. „Violenţa nejustificată, disproporţionată şi iresponsabilă a statului spaniol nu doar că a eşuat în a-i opri pe catalani să voteze, dar i-a ajutat să-şi lămurească toate dubiile pe care le aveau”, a declarat Puigdemont.

La Madrid însă, guvernul şi-a păstrat fermitatea, vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria declarând că poliţia a acţionat „cu profesionalism” şi „proporţional”, şi cerându-le catalanilor să renunţe la „farsa” referendumului care „nu conduce nicăieri”.

La rândul său, ministrul de Interne, Juan Ignazio Zoidoa, afirmat, la postul „La Sexta”, că „instrumente de control al mulţimilor” au fost folosite doar într-unul din cele 70 de raiduri ale poliţiei.

FC Barcelona a jucat cu porţile închise în semn de protest

FC Barcelona a decis să dispute cu porţile închise meciul cu Las Palmas, scor 3-0, programat ieri în campionatul de fotbal al Spaniei, pentru a-şi arăta preocuparea faţă de violenţele care au avut loc cu ocazia referendumului pentru independenţa Cataloniei, a declarat preşedintele clubului catalan, Josep Maria Bartomeu, respingând ideea unor eventuale probleme de securitate.

„Suntem foarte preocupaţi de ceea ce se întâmplă şi, din acest motiv am decis, în loc să anulăm meciul - ceea ce am dorit cu toţii -, să jucăm în mod excepţional, altfel spus fără public şi cu porţile închise”, a declarat Bartomeu pentru beIN Sports.

„Jucăm un meci de fotbal, dar asta nu are nimic de-a face cu normalitatea. Este un meci excepţional, fără public. Suntem foarte îngrijoraţi de situaţie şi îi susţinem pe toţi cei care suferă din cauza acestor restricţii privind libertatea de exprimare”, a adăugat el.

Oficialii clubului FC Barcelona au decis să dispute partida cu Las Palmas, cu doar 25 de minute înaintea startului jocului, după ce Federaţia şi Liga spaniolă de fotbal au refuzat cererea de amânare a meciului. În cazul unui refuz unilateral de a juca, Barça risca să fie depunctată, pe lângă pierderea jocului la masa verde. „În urma refuzului Ligii de a reprograma meciul într-o altă zi, ar fi însemnat să pierdem şase puncte dacă nu jucam. Am vorbit cu responsabilii clubului, cu jucătorii şi cu stafful tehnic şi am decis să disputăm acest meci şi de a o face cu porţile închise, pentru a ne exprima dezacordul. Nu am făcut asta din motive de securitate, deoarece securitatea era garantată”, a adăugat Bartomeu.