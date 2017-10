Theresa May, presată să demisioneze

« Alte stiri din categoria International

Deputatul Grant Shapps, fost ministru al Dezvoltării Internaţionale, a confirmat ieri existenţa unui grup de conservatori care cer plecarea Theresei May. „Cred, la fel ca mai mulţi dintre colegii mei, că a sosit timpul să ridicăm problema leadership-ului. Nu mai este posibil să continuăm în acest mod. A sosit momentul să organizăm o nouă alegere a liderilor noştri, sau cel puţin să pregătim un calendar în acest sens”, a declarat Shapps la radio BBC 4.

Declaraţiile lui Shapps survin la două zile după discursul catastrofal al Theresei May la congresul conservatorilor de la Manchester. Jenată de accesele frecvente de tuse, ea mai fost şi întreruptă de către un actor de comedie venit să-i înmâneze un formular de demisie, „din partea lui Boris Johnson”, ministrul de Externe care îi sfidează autoritatea.

Situaţia sa de la conducerea guvernului este constant pusă în cauză de la alegerile legislative anticipate din iunie, când conservatorii au pierdut majoritatea absolută în parlament.

Grant Shapps a dat asigurări că dispune de sprijinul a circa 30 de deputaţi. Potrivit statutului partidului, este necesar un minimum de 48 de deputaţi pentru a sesiza Comitetul 1922, responsabil cu organizarea internă a Tories (conservatorii).

În replică, Theresa May a dat asigurări că guvernul pe care-l conduce o susţine. „Ţara are nevoie de un leadership calm, şi acesta este exact ceea eu asigur, cu sprijinul total al guvernului meu”, a declarat Theresa May.

Plecarea Theresei May ar risca să slăbească poziţia Regatului Unit într-un moment în care negociază la Bruxelles ieşirea sa din UE. De asemenea, evoluţiile politice au efecte asupra pieţelor financiare: lira sterlină a atins ieri dimineaţa cel mai scăzut nivel al său faţă de euro în ultimele trei săptămâni.