Catalonia amână declararea independenţei

« Alte stiri din categoria International

„Catalonia trebuie să devină un stat independent, dar, deocamdată, va purta un dialog cu Madridul”, a spus aseară Carles Puigdemont, președintele regiunii catalane, în Parlamentul regional. El a anunțat că a suspendat declarația de independență, deoarece nu dorește escaladarea tensiunilor, ci dimpotrivă. De asemenea, el a spus că problema catalană a devenit una europeană și a repetat ideea de dialog.

Președintele regiunii a spus că „votul de autodeterminare” nu a fost o decizie personală, ci o exprimare democratică a oamenilor Cataloniei. El a acuzat Madridul de violențe, de abuzuri și de închiderea stațiilor de votare, lăudând oamenii care au mers la vot și și-au asumat „riscurile” pentru ca referendumul să fie unul „de succes”. „Toată lumea a făcut tot ce a putut și le mulțumesc”, a precizat el.

Puigdemont a făcut referire și la situația economică, afirmând că regiunea a contribuit la dezvoltarea Spaniei. „Catalonia a fost modelul de modernizare a Spaniei. Singura șansă de supraviețuire a Cataloniei este de a deveni un stat”, a subliniat el, amintind de eforturile pentru independenţă și a adăugat că Madridul i-a umilit pe catalani.

El a invocat exemplul Marii Britanii: „În Marea Britanie am văzut că este posibil, de ce în Spania nu ar fi posibil? Tot ce am vrut a fost un referendum ca cel al Scoției, unde ambele tabere au fost în stare să aibă idei constructive. Am fost refuzați mereu. Vă ofer rezultatele referendumului: Catalonia trebuie să fie un stat independent. Vreau să urmez voința poporului și accept ca să fim un stat independent sub forma unei republici”. Însă, el a anunțat că a suspendat declarația de independență pentru a purta negocieri cu Madridul.

Discursul cheie a fost amânat cu o oră. Preşedintele regiunii Carles Puigdemont a cerut această amânare din cauză că un grup parlamentar are nevoie să ţină o reuniune pe tema unei cereri a unor parlamentari din opoziţie de anulare a sesiunii. El nu şi-a dezvăluit mesajul înainte să ajungă la Parlamentul din Barcelona, așa că tensiunea a început să crească odată intrat în clădire.

Poliţia păzea de ore bune clădirile publice şi a închis Parcul Ciutadella, în care se află Parlamentul regional catalan. Presa internațională relata că declararea independenţei Cataloniei ar putea determina autorităţile spaniole să reacţioneze dur. Anterior, guvernul spaniol l-a îndemnat pe preşedintele separatist al Cataloniei „să nu întreprindă nimic ireversibil”.