România blochează negocierile pe Brexit

România a blocat negocierile pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Informaţia a fost publicată de cotidianul „The Times”, care citează surse de la Bruxelles. Potrivit jurnaliştilor britanici, România, Franţa şi Germania au cerut stoparea deschiderii unor noi capitole de negociere, până când se va ajunge la un acord, privind drepturile cetăţenilor străini care trăiesc în Regatul Unit.

Marea Britanie vrea ca acestea să fie să fie garantate de instanţele britanice. UE se opune însă, pe motiv că, în timp, legislaţia Regatului Unit se poate schimba. Cele trei state doresc, de asemenea, clarificarea chestiunii notei de plată a Brexit-ului. UE spune că Marea Britanie are angajamente asumate de 60 de miliarde de euro, în timp ce Londra vorbeşte de doar 20 de miliarde.

Acuzele jurnaliştilor britanici au fost respinse categoric de către preşedintele Klaus Iohannis. „Este o prostie. România nu a blocat niciodată vreo negociere şi nici nu are de gând să o facă. Şi vă spun această treabă ca unul care este implicat în aceste chestiuni. Eu reprezint România în Consiliul European. România nu blochează nicio negociere, dar toţi cei 27 care rămânem în Uniune după plecarea Marii Britanii am hotărât să numim o echipă de negociatori, o echipă care este foarte bine aleasă, o echipă performantă. Şi am dat acestei echipe un mandat: mandatul este de a negocia prima dată condiţiile cele mai importante pentru ieşirea Marii Britanii din blocul european. Aici sunt mai multe capitole care trebuie negociate foarte bine chiar de la început şi sunt capitole care ne interesează şi pe noi. Este capitolul de libertatea de mişcare a persoanelor, adică românii de acolo (n.r. - din Marea Britanie) să nu rămână izolaţi şi să nu aibă condiţii mai grele decât acum. Al doilea capitol se referă la obligaţiile financiare. Dacă Marea Britanie se retrage, anumite obligaţii rămân. Aceste chestiuni trebuie foarte bine clarificate. Aceste chestiuni nu se negociază de fiecare ţară în parte, ci de echipa stabilită de noi împreună”, a declarat, în replică, preşedintele Iohannis.

Datele arată că în Regatul Unit sunt peste 325.000 de români.